Arantxa Sánchez Vicario, vicepresidenta y embajadora del tenis español

Arantxa Sánchez Vicario, ex número uno del mundo y ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, se ha convertido en vicepresidenta de la Federación Española de Tenis (RFET) y embajadora del tenis español. La legendaria jugadora, de 53 años, ha aceptado la proposición del presidente de la RFET, Miguel Díaz, para formar parte de la nueva junta directiva del organismo federativo para la nueva legislatura (2024-2028).

«Conocí la reelección de Miguel Díaz (el pasado 30 de enero) y me alegró, porque solo quien ha hecho muy bien su trabajo es reelegido tres veces consecutivas, y sin necesidad de convocar la asamblea general», ha destacado Arantxa tras su nombramiento. «Muy pocos días después me llegó su propuesta para ocupar la vicepresidencia como embajadora del tenis español y eso me llenó de una enorme satisfacción y al mismo tiempo también de una gran responsabilidad, pero era irrechazable», reconoce la extenista catalana.

«Espero cumplir con el desempeño del cargo, porque es la mejor forma de mostrar mi agradecimiento a Miguel Díaz», ha añadido la también ganadora de cinco títulos de Copa Federación con España, además de haber sido doble medallista olímpica, en los Juegos de Barcelona'92 (bronce) y Atlanta'96 (plata). Sus mayores hitos fueron sin embargo las tres coronas que conquistó en Roland Garros, en 1989, 1994 y 1998, y una en el Open de Estados Unidos, en 1994.

También Anabel Medina, medallista olímpica y ganadora de Grand Slams en dobles, también formará parte del nuevo equipo formado por Miguel Díaz. Será vicepresidenta y responsable del área femenina de la RFET. En los últimos siete años Anabel Medina ha sido además capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup.

«Me hizo mucha ilusión la llamada de Miguel para incorporarme a la junta directiva como vicepresidenta del tenis femenino. Mi relación con la federación ha sido muy cercana desde que inicié mi labor como capitana, y seguir vinculada a ella y trabajar en el crecimiento del tenis femenino me hace mucha ilusión», ha reconocido la exjugadora de 42 años.

