Carlos Alcaraz. Reuters

Alcaraz, primero de grupo y número uno del mundo

El murciano derrotó a Musetti y se clasifica primero a semifinales y asegura el número uno a final de año

Enric Gardiner

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

Carlos Alcaraz ha firmado la fase de grupos perfecta. Tres partidos, tres victorias. Objetivo conseguido, el murciano acabará el 2025 como el mejor del mundo por segunda vez en su carrera. El triunfo ante Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1) confirmó el pase de Alcaraz a semifinales como primero de su grupo, por lo que evitará a Jannik Sinner hasta la hipotética final del torneo.

Alcaraz saltó este jueves a la pista, en su primer partido nocturno en Turín desde las semifinales de 2023 contra Novak Djokovic, ya clasificado a semifinales, pero con un importante botín en juego. Necesitaba la victoria ante Musetti para no enfrentarse a Sinner en el próximo partido y, sobre todo, para certificar ya el número uno a final de temporada, un honor que consiguió por primera vez en 2022, el año de su explosión.

Musetti, además, jugaba por clasificarse, por lo que no era ni una comparsa ni un tenista derrotado. Todo lo contrario, el italiano estaba henchido por la fabulosa remontada ante Alex de Miñaur y por el apoyo de la grada, donde además de la mayoría de su afición había compatriotas y compañeros como Matteo Berrettini y Lorenzo Sonego.

Y Musetti, pese a haber perdido los últimos cuatro duelos ante Alcaraz, demostró por qué es un tenista acostumbrado a hacerle daño. Le costó al español aclimatarse y tuvo una sangría de errores con el revés, cometiendo siete fallos con este golpe en apenas seis juegos.

El italiano se encontraba cómodo y le duraba la gasolina por lo que le transmitía el público, pero desaprovechó sus oportunidades en el psicológico décimo juego. Sacaba Musetti para poner el 5-5, con Alcaraz al acecho de que una rotura le diera el set, y el transalpino desaprovechó cinco ventajas para igualar.

Alcaraz tuvo dos bolas de set, la primera, de forma incomprensible, al tirar a la red una derecha a media pista con el italiano vendido; la segunda sí la abrochó, tras un punto espectacular y que tuvo que rescatar de las esquinas de la pista.

La pasividad de Musetti le había costado caro -apenas había conectado cinco golpes ganadores en todo el set-, y el escenario de tener que ganar los dos siguientes parciales se le hizo un mundo.

Físicamente no estaba al 100 % por haberse vaciado la semana pasada para llegar a la final de Atenas y apurar sus opciones de debutar por primera vez en este torneo de maestros. En el segundo set, consciente del 'Everest' que tenía por delante, a Musetti se le apagó la bombilla. Se quedó sin gas y Alcaraz no desaprovecha una víctima tan fácil. Le pasó por encima para firmar su primera fase de grupos perfecta en este evento. 600 puntos que le sirven para estar en semifinales y para certificar que ocurra lo que ocurra en el resto del torneo acabará el año como el mejor.

Será la segunda vez de su carrera, igualando a Bjorn Borg, Stefan Edberg y Lleyton Hewitt, que también lo consiguieron en dos ocasiones.

Sentenciado el primer objetivo, toca el segundo, ganar la Copa de Maestros y ser el tercer español en lograrlo tras Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998).

Alcaraz descansará este jueves y volverá a la pista el viernes para enfrentarse al segundo del otro grupo: Alenxader Zverev, Ben Shelton o Felix Auger-Aliassime. Sinner, que ha ganado sus dos partidos por la vía rápida, tiene asegurado el primer puesto y se medirá a Alex de Miñaur en semis.

En el torneo de dobles, Marcel Granollers y Horacio Zeballos quedaron eliminados al perder el último partido de la fase de grupos contra Lloyd Glasspool y Julian Cash.

