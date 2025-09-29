La Perla celebra su 30º aniversario con un evento deportivo inédito en la playa de La Concha

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:00 Compartir

La Perla organiza este sábado 4 de octubre la primera edición de La Perla Bay Skill Games, una prueba deportiva empresarial pionera en Donostia-San Sebastián, que reunirá a 54 participantes de destacadas empresas del entorno vasco en la playa de La Concha.

La iniciativa nace con motivo del 30º aniversario de La Perla, y tiene como objetivo celebrar el deporte, el bienestar y los valores de equipo en un entorno natural privilegiado. El evento contará con un circuito de pruebas al aire libre, especialmente diseñado para fomentar el trabajo en equipo, la superación y la conexión entre empresa y entorno.

Entre las entidades participantes se encuentran ADEGI, Basque Culinary Center, CAF, Delta, Festival de Cine de San Sebastián, GIROA, Laboral Kutxa, Sade y Technogym, una de las empresas patrocinadoras del evento, junto con Laboral Kutxa, Rental Collection y la Diputación Foral de Gipuzkoa, en una cita que busca marcar un antes y un después en la relación entre empresa, salud y comunidad.

Ampliar

Un evento visual, deportivo y con acento local.

Los La Perla Bay Skill Games darán comienzo a las 9:00 h en las instalaciones de La Perla con la bienvenida oficial, y a las 10:00 h la arena de La Concha se convertirá en el escenario central de la competición. Las pruebas incluyen carreras, tracciones, saltos, empujes y retos híbridos de esfuerzo físico y coordinación grupal. Tras la competición, los participantes disfrutarán también del circuito de talasoterapia, reflejo del equilibrio entre esfuerzo y bienestar que define a La Perla.

El conocido comunicador Julian Iantzi será el encargado de animar y dar voz a la jornada, acompañado por un invitado muy especial: el deportista y campeón del mundo de OCR (carreras de obstáculos), Aratz Lakuntza, quien apoyará la retransmisión de la prueba desde la propia arena. Ambos sumarán energía, experiencia y carisma para ofrecer al público una narración vibrante y cercana, que promete convertir la competición en un auténtico espectáculo.

El broche final será un delicioso aperitivo en la Terraza Igueldo, acompañado de una exhibición de deportes rurales vascos por parte del aizkolari guipuzcoano Arkaitz Etxebeste y el harrijasotzaile Mikel Lopetegi, que pondrá en valor la cultura y las tradiciones locales, antes de la esperada entrega de premios.

«Queremos celebrar estos 30 años de trayectoria compartida con la ciudad, las empresas y nuestra comunidad. Este evento no es solo una competición, es una experiencia para recordar», explica Amaia Sánchez Jauregi, gerente de La Perla.

«Nuestra intención es crear algo más que una competición. Queremos ofrecer una experiencia que refleje lo que somos: salud, energía, cercanía y compromiso con nuestro entorno. Estamos muy emocionados con la respuesta a esta primera edición», señaló Fredy Gil, Director Deportivo de La Perla.

«Viviremos una jornada inolvidable, diseñada para reforzar vínculos, promover la vida activa y celebrar tres décadas de historia de La Perla como referente del bienestar y la salud», puntualiza Gotzon Poza, organizador y parte del equipo deportivo de La Perla.

La jornada será documentada con fotografía profesional, vídeo y tomas con dron, y los medios están invitados a cubrir un evento tan visual como singular.

________________________________________

Día y hora: Sábado, 4 de octubre de 2025

Acreditaciones desde las 8:30 h / Bienvenida oficial a las 9:00 h / Pruebas deportivas desde las 10:00 h / Circuito Talaso a las 12:00 h / Aperitivo a las 13:00h

Lugar: Instalaciones de La Perla – Playa de La Concha (Donostia-San Sebastián)