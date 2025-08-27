La zurda de Rekalde manda en El Antiguo y Cestau pasa a la final promesa con un 22-21 El de Dima gana con Apeztegia en primera, el de Aduna se clasifica con Garaño y también vencen Etxegarai-Gaminde en mujeres

J. L. Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El presente Torneo de El Antiguo ya conoce a sus primeras finalistas. En un frontón lleno de nuevo a rebosar, Rekalde y Apeztegia derrotaron ... 22-13 en primera a Fernández y Sotil. Cestau y Garaño superaron con un emocionante 22-21 a Murua y Santesteban en promesas. Y abrió la jornada el triunfo en mujeres, también apurado por 22-20, de Madalen Etxegarai y Enara Gaminde sobre Ibarrola y Olatz Ruiz de Larramendi. Las tres parejas vencedoras jugarán por los títulos el sábado a partir de las once de la mañana.

De momento, la zurda de Xabi Rekalde manda en el frontón antiguotarra. Imprime una velocidad más a la pelota, otra marcha. Su triunfo pudo ser más claro, ya que dominaban 19-7. La emoción y el buen juego correspondieron a los promesas, a los cuatro. La derecha de Cestau, activo y determinante, rompió atrás el 21 iguales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión