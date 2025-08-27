Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabi Rekalde ejecuta un derechazo bajo.

La zurda de Rekalde manda en El Antiguo y Cestau pasa a la final promesa con un 22-21

El de Dima gana con Apeztegia en primera, el de Aduna se clasifica con Garaño y también vencen Etxegarai-Gaminde en mujeres

J. L.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

El presente Torneo de El Antiguo ya conoce a sus primeras finalistas. En un frontón lleno de nuevo a rebosar, Rekalde y Apeztegia derrotaron ... 22-13 en primera a Fernández y Sotil. Cestau y Garaño superaron con un emocionante 22-21 a Murua y Santesteban en promesas. Y abrió la jornada el triunfo en mujeres, también apurado por 22-20, de Madalen Etxegarai y Enara Gaminde sobre Ibarrola y Olatz Ruiz de Larramendi. Las tres parejas vencedoras jugarán por los títulos el sábado a partir de las once de la mañana.

