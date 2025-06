Zumaia da un zaguero a Euskadi y un delantero a España

Son dos de los cerca de 40 zumaiarras que han jugado como profesionales de cesta punta. Crecieron en la misma escuela de pelota, aunque en ... distintas épocas. Imanol López y Cosme Agirre estuvieron presentes anoche en la semifinal de la Liga de Naciones, pero en diferentes bandos y sin las mismas funciones. El zaguero nacido en 1984, uno de los mejores de las últimas décadas, mantuvo la titularidad en la Euskal Selekzioa, mientras que el delantero de 28 años se quedó en el banquillo del combinado español.

Imanol es hijo de Felipe López, que llegó joven a Zumaia procedente de Ávila, en concreto de Horcajuelo. Pronto descubrió los frontones y empezó a jugar a mano a los 14-15 años. Era zaguero. La afición del padre caló en Imanol. No tanto en Javi, su hermano.

Cuenta el puntista López que «Manuel Mugarza, puntista, volvió de América. Éramos vecinos. Nosotros vivíamos en el 8A y Manuel, en el 6B. Abrió una escuela de cesta en Zumaia. Para entrar en un club de pelota a mano tendríamos que haber ido a Orio o a Azpeitia, así que todos los chavales nos apuntamos a cesta. Fue atarme la herramienta a la mano y...».

Ha sido campeón del mundo, ha ganado todos los grandes torneos de la modalidad y sigue en las canchas rebasada ya la barrera de los 40 años. Y por fin ha tenido la oportunidad de defender a la Euskal Selekzioa, «un privilegio», confiesa.

Cosme es uno de los tres hermanos Agirre que juegan a cesta. Los otros dos se llaman Eduardo y Gonzalo. La rama paterna procede del caserío Ermitta del barrio debarra de Elorriaga, aunque por cercanía han desarrollado la mayor parte de su vida en Zumaia. Son sobrinos de José Ignacio Agirre Bulman, campeón de Gipuzkoa infantil de mano parejas en 1978 junto a Jesus Mari Elustondo.

Durante el último mes Cosme Agirre ha participado con el equipo de Zumaia en la liguilla del Interpueblos de cesta. Además con resultados positivos, ya que ha ganado los dos encuentros disputados con Uranga, su zaguero y compañero durante mucho tiempo.

La selección española le ha abierto una puerta. «Tenía claro que iría con la que me dijera que iba a jugar», ha confesado con total sinceridad. «Me llamó España diciendo que iba a jugar con ellos y les dije que sí. Yo quería jugar, me daba igual con quién. Estaba en la prelista de Euskadi, sí. Yo no dije que no. No dije nada y se lo tomaron como un no. No dije nada por si me llamaba España dándome la oportunidad de jugar. Si decía que sí a la prelista, no podría jugar con España».

«Yo sabía que era imposible estar entre los cuatro mejores de Euskadi», ha reconocido con humildad Cosme Agirre. «Voy con Portugal, Japón o Nigeria si hace falta». Lo que busca es viajar el año próximo al Mundial de San Luis, a Argentina.