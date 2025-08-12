Zestoa, balneario de la pelota

Joseba Lezeta San Sebastián Martes, 12 de agosto 2025, 07:08 Comenta Compartir

Imaginen que un mismo pueblo acoge festivales de pelota a mano todos los días de agosto. «De otro planeta», pensará algún joven aficionado. Pues sucedía en Gipuzkoa, en concreto en el frontón descubierto de Zestoa, el Gurutzeaga, del que heredó el nombre el recinto que acoge este martes el Masters CaixaBank.

Durante la década de los 50 y de los 60 del siglo pasado no hacía falta competición ni patrocinador para que el público acudiera al frontón. Lo recuerda Xabier Unanue, pelotazale zestoarra que vivió de cerca aquella actividad. «Se organizaban festivales de mano todos los días de agosto. Empezaban a las seis de la tarde, si no recuerdo mal, una hora lógica entonces porque la jornada de trabajo era de ocho de la mañana a doce del mediodía y de una y media a cinco y media de la tarde. A esas horas sonaba la sirena de Construcciones Mecánicas Egiguren».

Los propios pelotaris debían cumplir con su horario laboral, por lo que había que darles tiempo suficiente para acercarse a Zestoa. «Eran partidos de aficionados con corredores de apuestas», puntualiza Unanue. «El libro editado en 2006 con ocasión del centenario del Gurutzeaga recoge que en 1955 se dieron 67 funciones durante el verano, desde sanfermines en la primera quincena de julio hasta las fiestas de San Miguel a finales de septiembre».

«Intervenían pelotaris muy conocidos de la época», subraya Xabier Unanue. «En los papeles aparece que en 1949 jugaron juntos Ogueta padre e hijo. Posteriormente tuvo mucho éxito la época de los hermanos Tapia antes de que dieran el salto a profesional».

La lluvia era el obstáculo para los encuentros a cielo abierto. Recuerdan los lugareños que «si caía poca agua, se echaba mano del serrín y la organización secaba el suelo con rapidez».

La amplia programación de partidos en Zestoa está ligada a la pujanza del balneario de Zestoa, donde Xabier Unanue ejerció de botones en su juventud. «Disponía de 600 camas. Dentro del complejo había cinco centros de alojamiento. Zestoa contaba además con ocho hoteles, de los que el Arozena, por ejemplo, tendría unas 200 camas».

Otro fenómeno de aquella época son «las habitaciones alquiladas a turistas. Los propietarios mandaban a los hijos a caseríos de familiares y así obtenían un dinero». Como si los pisos turísticos fueran un invento moderno...

Cubanos, portugueses...

La procedencia de los turistas incluía «gente de Cuba y muchos portugueses. Ahora bien, la mayoría procedían de Madrid y de Cataluña. Entre ellos había grandes aficionados a la pelota, pero el público de los festivales del Gurutzeaga no se componía solo de turistas. Venían aficionados de la comarca. Entonces existía el tren del Urola, que cubría el recorrido desde Zumarraga a Zumaia. Había pocos automóviles y funcionaba el tren».

Atestiguan documentos municipales de la época que el Ayuntamiento sacaba a subasta un paquete de dos eventos para el verano: la organización de partidos de pelota y la de corridas de toros. Posteriormente, el consistorio se hace cargo de los festivales taurinos y subasta únicamente los festivales de mano.

El libro del centenario del Gurutzeaga recopila que en 1955 la explotación de los partidos corrió a cargo de un grupo formado por José Luis Arrizabalaga, Manolo Sagarzazu y Miguel Arakistain 'Murgi', que también era pelotari. En 1957 toman el relevo Silvestre Otamendi y los Etxabe.

Destaca Xabier Unanue que en «la mayor cantidad de dinero pagada fue en 1959: más de 30.000 pesetas –el equivalente a 180 euros–. Asumen la organización de las funciones Martin Iriondo, su sobrino Xabier y Fidel Lizaso».

Distingue Unanue dos etapas. «La primera se extiende desde finales de la década de los 40 e inicios de la de los 50 hasta 1968, año en el que la Federación clausura los festivales del Gurutzeaga por el marronismo». ¿Qué era el marronismo? De forma resumida, pelotaris aficionados que cobraban como profesionales y participaban en partidos con corredores de apuestas.

Prosigue Unanue con la delimitación de épocas: «Hacia 1969 y 1970, pelotaris de Zestoa tuvieron que sacar licencia de profesional para poder jugar en esos partidos. Desde 1972-73 hasta 1979 se montan carteles para las fiestas del pueblo, en torno al 8 y 9 de septiembre. Yel último encuentro del Gurutzeaga descubierto lo disputan Atano X y Etxabe X contra Iribar y Odriozola en 1979. Al año siguiente se inaugura el frontón cubierto».

El declive del turismo, recuperado en parte estos últimos años, también pesa en la desaparición de los partidos de pelota en Zestoa, el balneario de la pelota.

Urrutikoetxea suple a Artola en el partido de este martes en el Gurutzeaga Iñaki Artola sigue convaleciente de la microrrotura en el sóleo del tríceps sural de la pantorrilla derecha, sufrida el 31 de julio en Zarautz. Como en el reciente Torneo de La Blanca en Vitoria, Baiko ha elegido a Mikel Urrutikoetxea para reemplazarle en el partido del Masters CaixaBank de este martes por a tarde a las 19.00 en Zestoa. El de Zaratamo será el delantero de Martija frente a Larrazabal y Rezusta, baja anoche en Covaleda debido a una infección en el codo derecho producto de una herida que se hizo la noche de San Inazio en Azpeitia. No hay televisión en directo en el Gurutzeaga. La baja de Artola también afecta al festival del miércoles en Leitza, donde Peña II ocupará su lugar como delantero de Imaz para medirse a Agirre y Mariezkurrena II. En principio, la reaparición de Artola está prevista para el lunes en Bilbao con ocasión de la final del Torneo Bizkaia por equipos. En los próximos días tiene previsto realizar alguna sesión de frontón para comprobar el estado de la pierna lesionada.