Uterga confirmó que si le dejas jugar cómodo, te la lía. Más cuando, como ahora, está con juego y le sale todo. Barrenetxea IV empezó bien y pegó dos buenos sopapos que me gustaron. Pero me marché de Galarreta sin ver rebotear a Uterga y eso significa que el zaguero hernaniarra entró en su juego. Me entristece que no obtenga mayor rendimiento de las cualidades que indudablemente posee. Si regalas y haces lo que le conviene al contrario, malo. Zapatero, a tus zapatos. La presión influye y la responsabilidad agarrotó a un Barrenetxea que se soltó algo al final, con el partido ya perdido.

Urriza, candidato firme para la final, y Endika disputarán la semifinal. Me gustó el de Saldias en la primera jornada, pero jugó mal en las dos siguientes.