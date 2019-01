Pelota Zabala podría debutar con Aspe en marzo DV Martes, 29 enero 2019, 08:31

El debut Javier Zabala con Aspe no tiene fecha fijada. El delantero riojano, nacido en Nájera y residente en Logroño, acabó el Mundial de Barcelona con las manos muy dañadas y, de momento, no ha conseguido recuperarlas. Los rectores de la promotora eibarresa confían en poder anunciar su estreno en el profesionalismo en marzo. Y si no es posible, en abril. Todo dependerá del estado de sus herramientas.