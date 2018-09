Pelota | Remonte Xanti Uterga: «Espero que a la tercera sea la vencida» Xanti Uterga aspira a dar la sorpresa y proclamarse campeón individual por primera vez en su carrera como remontista profesional. / MICHELENA E.E. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 8 septiembre 2018, 10:04

Xanti Uterga afronta cargado de ilusión su tercera final del Individual tras las de 2015 y 2017. El delantero y alcalde de Doneztebe ha cuajado una liguilla perfecta. Se ha impuesto en los tres partidos y su candidatura a la txapela es más seria que en sus dos anteriores comparecencias. Sabe de las complicaciones que entraña ganar al campeón Urriza, pero no es de los que da fácilmente su brazo a torcer.

- ¿Cómo afronta su tercera final individual?

- Con mucha confianza. La liguilla que he completado me ha dado mucha moral para luchar por la txapela. Luego hay que ver cómo sale el partido. Quiero disfrutar, jugar lo que sé e intentar ponerle en aprietos. Espero que a la tercera sea la vencida, pero ojo, enfrente está Urriza.

- ¿Ha hecho algo especial en las últimas semanas para estar en tan buen momento de juego?

- No, nada especial. La victoria contra Urriza en la liguilla me dio mucha moral y ahora afronto las cosas de otra manera. Ganarle al campeón da un plus. Luego he sido capaz de jugar serio los otros dos partidos, he sabido sufrir cuando ha hecho falta. Las últimas sensaciones han sido buenas.

- Llega imbatido tras haber ganado los tres partidos de la liguilla clasificatoria...

- Sí, en las dos anteriores ocasiones me pasó lo contrario. Espero que la victoria que logré ante Urriza le haya sembrado dudas.

- ¿Le da muchas vueltas a la cabeza los días previos a un partido con tanta trascendencia?

- Afronto este partido como las otras finales. Sé que es muy complicado ganarle dos veces a Urriza en el mismo campeonato, pero vengo con la mente despejada y las ideas claras. Soy capaz de ganarle de nuevo y sé lo que tengo que hacer para conseguirlo. Esa es la diferencia.

- ¿Qué hay que hacer para ganarle?

- Acertar con el saque, porque si lo haces condicionas el partido. Y luego jugarle como sé, tocarle la pared, buscándole los pies y moviéndole de sitio.

- El principal obstáculo es superar la defensa de Urriza.

- Así es, mide casi dos metros. Tiene más brazo, más cesta, y lo que salta. Sobrepasarle es muy difícil, pero siempre puedes moverle porque a todos nos cuesta cubrir el ancho. Hay que jugar con cabeza y buscar el hueco. Una de las claves del remonte es poner la pelota donde no esté el contrario. Parece sencillo, pero hay que hacerlo.

- ¿Qué ha aprendido de las dos finales que ha disputado con anterioridad ante Urriza?

- En ambas finales, Urriza se distanció a mitad de partido y remontar para un delantero que no saca como yo no es fácil. Tendré que saber sufrir en los momentos en los que no esté con el punto de juego bueno. Si doy el máximo que llevo dentro, tendré opciones de ganar.

- ¿Se ve con la txapela en el podio?

- No me he puesto a pensarlo, la verdad. Vendré al frontón a disfrutar, es lo que hago siempre. Cuando debuté no pensaba en ganar txapelas ni nada por el estilo. Mi objetivo era jugar y llegar a estelares.

- ¿Hubiese preferido a otro rival que no fuese Urriza?

- Igual con Endika y Barrenetxea IV hubiera sido más sencillo, pero eso nunca se sabe. Juegas contra ellos y si tienen un buen día te sacan a pelotazos. Si pensara que la final estaba perdida de antemano, ni me presentaría. Afronto la final sin ningún miedo. Tendré que arriesgar, ese es mi juego y lo que le gusta a la gente. No voy a cambiar ahora.

- ¿Teme que le puedan los nervios?

- No es la primera final que juego, pero los nervios siempre están ahí. Espero disfrutar y dar mi nivel.

- ¿Cómo es la semana previa a una gran final?

- Suelo estar tranquilo en el Ayuntamiento de Doneztebe, pero esta me ha tocado hacerme cargo de mi hija ya que mi pareja ha comenzado a trabajar. Me ha tocado hacer de niñera. Le he acompañado a la escuela. Cuando estoy con ella me olvido por completo del remonte.

- ¿Nota en Doneztebe algo especial estos días?

- La gente te comenta que ya es hora de ganar la txapela. Haberle ganado a Urriza una vez les ha dado mucha moral, igual que a mí.

- ¿Hay algo organizado?

- Nos reuniremos a cenar los amigos y la familia en el pueblo, gane o pierda. Es una tradición desde que Koteto comenzó a ganar txapelas.