Pelota Olaizola II: «Waltary ha marcado la diferencia con la velocidad» Aimar Olaizola golpea de derecha entre Guichandut y Waltary ayer en el Trinquete Moderno de Baiona. / LUSA Aimar Olaizola cae 25-40 en la semifinal del Master de Baiona, pero se muestra «contento con una experiencia bonita» JOSEBA LEZETA Jueves, 26 julio 2018, 08:15

Aimar Olaizola no tendrá oportunidad de regresar el domingo a Baiona para la disputa de la final del Master. El de Goizueta, tal y como temía en los ensayos, sufrió a la hora de restar saques y cayó 25-40 con su delantero Peio Larralde ante Waltary y Guichandut ayer en el Trinquete Moderno, que presentó una nutrida asistencia para ver por primera vez en esta modalidad al cuatro veces campeón manomanista.

«No creo que haya estado mal», se sinceraba Olaizola II a la conclusión del encuentro. «Tampoco he restado mal. Vuelvo a casa con esa sensación. Waltary ha marcado la diferencia con la velocidad. Nos ha metido entre doce y catorce tantos de saque. Su pelotazo viene muy rápido, violento. También ha terminado mejor los tantos».

La violencia imprimida por Waltary desarboló la defensa de Peio Larralde y Aimar Olaizola, mudado a zaguero para la ocasión. De hecho, Mikel Urrutikoetxea era el primer pelotari elegido para este compromiso, pero su mononucleosis obligó a un cambio de planes de Asegarce.

Los saques del cubano fueron verdaderos misiles. La mayoría tocaron primero el cristal del lado derecho para evitar que Peio Larralde entrara de aire y aprisionaron al de Goizueta contra la ventana del tejadillo situado en el rebote. Imposible entrar de sotamano para contrarrestarlos.

Aimar ya había probado las dificultades para restar ese tipo de saques en los tres entrenamientos efectuados en los últimos diez días con el fin de adecuarse a un espacio desconocido hasta hace bien poco para él. Era su principal quebradero de cabeza. Sabía además que iba a toparse con un excelente sacador, Waltary, que no le dio opción.

La ventaja de cinco tantos, 11-6, adquirida al principio por Aimar y su compañero resultó engañosa. Pablo Berasaluze, técnico de Asegarce presente en la semifinal, asegura que «me ha quedado la impresión de que Waltary ha estado un poco conservador a la hora de ejecutar sus primeros saques. En cuanto ha calentado, ha sido un vendaval».

Sin descanso

«Estoy muy contento», señala Olaizola II a pesar de la derrota. «Aunque he fallado algunas pelotas al final, me he encontrado bien en el peloteo. A partir de mitad de partido he acusado el trote. De todas maneras, la experiencia ha sido bonita». Los movimientos tampoco son los mismos.

Además, el delantero de Goizueta prácticamente no ha parado desde la feria de San Fermín. Ha jugado ocho partidos en diecisiete días, a los que debe sumar sus tres visitas al Moderno para la puesta a punto en el trinquete. El calendario, de todas maneras, no le da tregua en lo que resta de julio. Mañana le anuncian en Huércanos, con Larunbe de zaguero frente a Bengoetxea VI y Albisu. El martes por la noche en Azpeitia le acompañará Zabaleta contra Altuna III y Albisu.