PELOTA Victoria de número uno Altuna III observa a Olaizola II después de meterle un tanto ayer en Elgoibar. / FÉLIX MORQUECHO Un gran Altuna III y Aretxabaleta remontan un 3-10 en la final de Elgoibar | J.L. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 27 agosto 2018, 11:59

El Torneo San Bartolomé irrumpe con fuerza en el calendario estival de la pelota a mano profesional. La final de ayer elevó el nivel de la semifinal del viernes con un Jokin Altuna que firmó una victoria propia de número uno. Reaccionó con Andoni Aretxabaleta para levantar un 3-10 e imponerse nada menos que a Olaizola II y Rezusta, una pareja que infunde respeto solo con pronunciarla. Algunos pelotazales se pusieron en pie para despedirles.

22 ALTUNA ARETXABALETA 0 OLAIZOLA II REZUSTA Tiempo de juego: 60 minutos y 58 segundos. 26:55 de juego real. Pelotazos a buena: 608. Tantos de saque: Altuna III, 2. Olaizola II, 0. Faltas de saque: Altuna III, 0. Olaizola II, 0. Tantos en juego: Altuna III, 11. Aretxabaleta, 2. Olaizola II, 9. Rezusta, 1. Tantos perdidos: Altuna III, 4. Aretxabaleta, 5. Olaizola II, 3. Rezusta, 4. Marcador: 0-3, 1-3, 1-4, 3-4, 3-10, 8-10, 8-12, 10-12, 10-14, 14-14, 14-15, 15-15, 15-16, 18-16, 18-19 y 22-19. Momios de salida: 100 a 90 a favor de Olaizola II y Rezusta. 70 a 100 por abajo. Mejor pelotari: Jokin Altuna. Telonero: Bakaikoa y Ladis Galarza terminan mejor para dejar atrás 22-14 a Peio Etxeberria, explosivo hasta el 14-14, y Erostarbe. A los segundas de Aspe les cuesta un mundo ganar a los de Asegarce. Incidencias: bonita entrada con 250 espectadores, algunos menos que en la semifinal del viernes, en el frontón de la ikastola de Elgoibar.

El campeón manomanista, designado mejor pelotari del torneo, arropó y dio confianza a su zaguero, defendió, fabricó oportunidades de remate, buscó a Aimar Olaizola y definió. Como en el último tanto, en el que obligó al de Goizueta con la sucesión de un gancho, una cortada de derecha a la pared izquierda y un segundo gancho al que no llegó el delantero rival.

Los tres tantos disputados desde el 19-19 al 22-19 llevaron su rúbrica. Le funcionaron lo mismo el gancho que la parada al txoko y alcanzó el momento cumbre de la tarde en el 15-15. Corrió hacia el costado izquierdo en busca de una cortada de Rezusta hacia la pared y, a pocos centímetros de ella, movió la muñeca izquierda de tal manera que la pelota salió hacia el ancho, inalcanzable para Olaizola II. Increíble jugada, combinación de defensa y ataque. Reservada para unos pocos.

«Cuando íbamos 3-10 por detrás, he comentado con Aretxabaleta que se nos habían ido por errores nuestros», apuntó Altuna III después del partido. «Había que insistir».

Aretxabaleta, acosado por los zurdazos de Rezusta, llevaba cuatro tantos perdidos para el 3-9. «Cuando me he cansado, he empezado a jugar mejor», confesó el de Markina con la naturalidad que le caracteriza. Más o menos cansado, corrigió su mal inicio.

Iguales a 14, 15 y 16

Altuna III se encargó del resto. Primero limaron la desventaja para situarse a dos tantos, 8-10. Después frenaron un nuevo estirón de Olaizola II y Rezusta al 10-14, que incluyó un tanto de 60 pelotazos a buena que el de Goizueta resolvió con su primera parada al txoko. Igualaron después a 14, 15 y 16.

El juego había cambiado por completo. Altuna III y Aretxabaleta recuperaron la solidez que cabía esperar de ellos. La mayor pegada de Rezusta había dejado de encontrar reflejo en el marcador de madera del frontón de la ikastola. Además, no acababa de gozar tanto en un frontis con menos altura que otros y Altuna III lo aprovechaba para entrar en funcionamiento. Lo mismo paraba en el txoko desde cualquier posición que buscaba ganchos en corto y en largo para desestabilizar la defensa de Olaizola II, misión complicada para la mayoría y elemental, sin embargo, para este fenómeno.

Altuna III ya había tomado la voz cantante. Sus adversarios remontaron el 18-16 para recuperar la delantera 18-19. En ese momento, tras un tanto movido, un violento zurdazo de aire se le marchó fuera a Rezusta. Jokin subió una marcha más y los rivales no pudieron sujetarle. Es junto a Aretxabaleta el primer campeón del Torneo San Bartolomé.