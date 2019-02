Pelota Una victoria que no evita la eliminación Galarza y Ezkurdia se abrazan a la conclusión del partido de ayer en el Labrit de Pamplona. / CORDOVILLA Ezkurdia y Galarza ganan en el Labrit a Oinatz e Imaz y suman el sexto punto, que no les vale en un supuesto empate a siete ENRIQUE ECHAVARREN Domingo, 17 febrero 2019, 09:19

Ezkurdia y Ladis Galarza están eliminados del Campeonato de Parejas. La victoria de ayer en el Labrit de Pamplona sobre Bengoetxea VI y Ander Imaz les proporcionó el sexto punto, pero es insuficiente a todas luces tras el resultado cosechado por Víctor y Albisu en Soria. En un supuesto empate a siete victorias a la conclusión de la última jornada con Artola y Mariezkurrena -que tendrían que perder hoy en Tolosa y a quienes tendrían que ganar el próximo sábado en la bombonera- y Altuna III-Martija salen perjudicados porque el average particular con sus compañeros de Aspe es negativo para sus intereses. Se han quedado en la orilla pese a haber apurado al máximo todas sus opciones. Los errores cometidos con anterioridad, los partidos que se les escaparon de las manos en los últimos tantos han acabado pasándoles factura. A partir de ahora ya pueden empezar a pensar en otras cosas.

Desconocemos si Ezkurdia y Galarza sabían lo que estaba pasando en tierras castellano-leonesas, pero no por ello especularon. Necesitaban ganar sí o sí. Y lo hicieron en un partido con muchas carencias en el que el mejor fue Ladis Galarza. Además de enseñar la espalda una y otra vez a Ander Imaz, el zaguero de Baraibar jugó un partido muy serio. Mandón en la cancha, tranquilo, cometió un único error al mandar la pelota al fleje izquierdo en el 7-14. Fue el complemento ideal para un trabajador Ezkurdia que llevó el peso de la contienda porque le iba la vida en ello.

Tiempo de juego 57 minutos y 35 segundos. Pelotazos a buena 461. Tantos de saque Bengoetxea, 2. Ezkurdia, 1. Faltas de saque Bengoetxea, 0. Ezkurdia, 0. Tantos en juego Bengoetxea, 9. Imaz, 0. Ezkurdia, 10. Galarza, 0. Tantos perdidos Bengoetxea, 6. Imaz, 5. Ezkurdia, 2. Galarza, 1. Marcador 0-1, 1-1, 1-2, 3-2, 3-9, 4-9, 4-10, 5-10, 5-11, 6-11, 6-14, 7-14, 7-17, 9-17, 9-20, 11-20, 11-21, 14-21 y 14-22. Momios de salida 100 a 90 a favor de Ezkurdia y Ladis Galarza. 70 a 100 por abajo. Incidencias otro lleno en el Labrit de Pamplona. 1.000 personas.

No podía permitirse ningún descuido. No debía enredarse con un Oinatz Bengoetxea que volvió a mostrarse intermitente. El leitzarra protagonizó tantos de bella factura, pero también cometió más errores de los debidos por arriesgar en exceso. No se jugaba nada, tampoco Ander Imaz, porque ya no tenían opciones desde la anterior jornada al perder con Víctor y Aretxabaleta en Tafalla. Pero tampoco se mostraron contundentes. Al zaguero oiartzuarra le ha cogido justito de juego el último tramo del campeonato. Perdió cinco pelotas. Unas se les fueron arriba, otras abajo y el resto a la contracancha. No estuvo acertado.

Diferencia en la cancha

Ezkurdia y Ladis Galarza se adueñaron del partido casi desde que se puso la pelota en juego. No les quedaba otra. Tiraron la moneda al aire y les salió cara, aunque luego no sirviese para nada. Del 0-1 inicial pasaron en un abrir y cerrar de ojos a un 3-9 que reflejaba claramente la diferencia que había en la cancha. Ander Imaz seguía sin asentarse y para el 4-10 ya había errado en cuatro ocasiones.

La diferencia fue aumentando a medida que transcurrían los minutos (6-14, 7-17 y 9-20). Oinatz Bengoetxea se resistió a tirar la toalla y protagonizó un conato de remontada tras el 11-21. Una paradita al txoko tras un gancho, el segundo de sus saques que era restable y un nuevo gancho pusieron algo de emoción a un partido que ya tenía dueño adjudicado (14-21). Fue al propio leitzarra a quien le atropelló la pelota en su mano izquierda en el último tanto, el que daba la victoria a sus rivales. La más amarga de todo el campeonato, sin duda alguna. La que más costará olvidar...