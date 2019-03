Pelota Víctor Esteban: «Aimar se merecía estar con los mejores, pero para mí es una gran oportunidad» Víctor Esteban se dispone a golpear la pelota de derecha durante un partido del Campeonato de Parejas. / LA RIOJA Delantero de Baiko El manista de Ezcaray disputa por primera vez como titular la liguilla de semifinales del Parejas con el ataundarra Albisu ENRIQUE ECHAVARREN Jueves, 7 marzo 2019, 07:21

Víctor Esteban afronta con ilusión su primera participación como titular en la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. El delantero de Ezcaray, de 25 años, unirá sus destinos a los de Albisu, como sucedió en la edición de 2016 hasta que fue apartado por su empresa por bajo rendimiento. El riojano, que en junio cumplirá seis años como profesional, aspira a todo. Ayer hizo físico en Logroño.

- No quiere dejar ningún cabo suelto antes del sábado...

- No, hay que intentar estar a tope. Llego bien de manos, sin molestias.

- Se ha ganado el puesto a base de sustituciones a partir de la décima jornada de la liguilla de cuartos...

- Así es, primero jugué dos partidos por Urrutikoetxea y los dos últimos en lugar de Aimar.

- ¿Como se ha sentido?

- En el primero en Bilbao ante Altuna III y Martija no tuve buenas sensaciones, no me encontré bien, pero en los otros tres me he visto más sólido en el juego.

- No es sencillo ocupar el lugar de un campeón como el de Goizueta.

- Para nada. Es triste que Aimar se haya quedado fuera porque estaba haciendo un gran campeonato. Era una oportunidad muy buena para él, se merecía estar en semifinales. Es un pelotari al que admiro, pero para mí supone una oportunidad muy bonita y quiero aprovecharla. Me alegro que hayan apostado por mí y espero devolverle esa confianza a la empresa.

- ¿Ya ha pasado página de lo que sucedió el año pasado?

- Sí. No me salieron las cosas como esperaba, fueron malos momentos, pero ya está superado. Ves las cosas negras e incluso me ha venido bien para sacar mis propias conclusiones. No soy de los que se rinden fácilmente, siempre he estado centrado en mejorar. He aprendido muchas cosas. Vivo la pelota con mucha pasión y lo pasé bastante mal. A base de trabajo he conseguido darle la vuelta.

- Oportunidades ya le han dado. ¿Ha cambiado su mentalidad?

- Sí, pero no he sabido o no he podido aprovecharlas. Me presionaba mucho a mí mismo. Había partidos que los tenía en la mano y luego se me escapaban. En cambio, este año me he planteado vivir la pelota de otro modo, pero con la misma intensidad en los entrenamientos y en el trabajo diario. La idea era no meterme más presión de la necesaria. He mejorado mucho en eso.

- ¿Y en qué más?

- Ahora me siento mejor en defensa y también a la hora de endurecer el tanto. He trabajado fuerte y ya no me precipito tanto como antes a la hora del encuentro con la pelota.

«Ahora me veo mucho más fuerte que antes, todo lo que me ha pasado me ha servido para reflexionar»

«Titín marcó una época en la pelota y es difícil que en La Rioja salga otro como él, no soy su sucesor»

- ¿Es más fuerte ahora, física y mentalmente?

- Sí, todo lo que me ha pasado me ha servido para reflexionar.

- Ya es casualidad, en Soria le apartaron del campeonato y también en Soria consiguió la clasificación para la liguilla de semifinales.

- Puede ser, en ambos partidos jugué con Albisu. El año pasado no me salieron las cosas, pero este sí. Jon Ander y yo preparamos bien este partido y lo afrontamos bien. Hemos demostrado que podemos competir con las parejas más fuertes.

- Conforman el único binomio de Baiko en semifinales. ¿La responsabilidad es mayor al estar en inferioridad?

- No, al contrario. El resto de parejas son, a priori, más favoritas que nosotros. Si nos ganan es porque hayan sido mejores, no porque les hayamos regalado el partido.

- El sábado vuelven a verse las caras en el Labrit contra Elezkano II y Rezusta. ¿Qué partido espera?

- Un partido duro porque son una pareja muy bien compenetrada.

- Ambos son zurdos...

- Sí, pero aún así es complicado encontrarles el hueco en la derecha. Es la pareja más compacta, por eso han sido líderes de la liguilla.

- ¿Quiénes son sus favoritos para ganar la txapela?

- Las tres parejas de Aspe son muy fuertes, pero todo dependerá de cómo llegue cada uno.

- La pelota riojana lleva años de sequía en cuanto a delanteros campeones del Parejas. El último fue Titín en 2012.

- La pelota en La Rioja atraviesa una racha negativa en los últimos años. Mi hermano Gorka y yo hemos ganado txapelas de Segunda, pero no de Primera. Titín marcó una época y es difícil que salga otro como él. No soy su sucesor, nuestras trayectorias son distintas.

- ¿Por qué le llaman pelaire?

- A los de Ezcaray nos conocen así.