La Vasca solicitó a la Internacional fijar normas para jugar por Euskadi

Faltan dos meses para el inicio de la Copa de las Naciones de cesta punta, programada en Gernika del 31 de mayo al 8 de ... junio, y la proximidad de esta competición es la razón principal por la que la Federación Internacional, a solicitud de la Vasca, ha fijado los requisitos para poder participar con la Euskal selekzioa. El organismo presidido por Joxemari Mitxelena ha empezado a diseñar su organigrama técnico y el plan a seguir para llegar en las mejores condiciones deportivas y competitivas a la cita que supondrá el estreno de Euskadi en el calendario de la Internacional. Lo primero que necesitaban conocer es con qué pelotaris pueden contar para la selección.

De hecho, desde que la actual junta directiva asumió el cargo tras ganar las elecciones, ha dado pasos en esa dirección ya que le corresponde organizar todo lo referido con su participación en los eventos internacionales.

Esta perspectiva de trabajo no tiene nada que ver con uno de los argumentos esgrimidos por la Española ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) en contra de los requisitos establecidos por la Internacional. Recoge el comunicado que «dicha normativa se dicta en un momento particularmente sensible, al encontrarse en curso un procedimiento ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) promovido por esta Federación, en el que se cuestiona precisamente la legalidad de la asamblea de la Federación Internacional del 28 de diciembre de 2024 y, en particular, la modificación estatutaria por la que se pretende integrar a la Federación Vasca como miembro pleno de dicha entidad internacional».

Insiste su tesis en que «llama poderosamente la atención que la Federación Internacional regule con efectos inmediatos y unilaterales sobre una situación que aún se encuentra pendiente de resolución arbitral –en referencia a la demanda presentada ante el TAS– y que supone legislar sobre una estructura aún en disputa, consolidando un modelo de doble representación nacional que es jurídicamente cuestionado y, más aún, estando la modificación estatutaria pendiente de ratificación por el Consejo Superior de Deportes, órgano competente para autorizar este tipo de actuaciones conforme a la legislación deportiva española».

Si la Federación Vasca hubiera esperado a la decisión del TAS al respecto, corría serio riesgo de comprometer sus resultados en un estreno internacional de la máxima importancia para su selección.

Numerosos contactos

La normativa implantada por la Federación Internacional, que contempla la obligatoriedad del empadronamiento o la residencia fiscal en Gipuzkoa, Bizkaia o Araba por un mínimo de 36 meses (tres años), es fruto de numerosos contactos con la Vasca, a la que urgía precisar con qué pelotaris puede contar para su selección. Había quienes preferían ampliar ese plazo a cinco años junto a los partidarios de reducirlo a uno o, incluso, eliminar esa condición y permitir el libre concurso de pelotaris procedentes de Navarra o Iparralde.

La normativa aprobada por la Internacional se ajusta de alguna manera a la realidad institucional y administrativa en la que actualmente se sitúa la Federación de Euskadi. Permite de paso avanzar en la confección de los equipos que defenderán a la Euskal selekzioa en Gernika.

El dictamen de la Federación Internacional, salvo que el CSD o el TAS establezca lo contrario antes de la disputa de las competiciones, se aplicará tanto en torneos de la Liga de Naciones –empezando por el de cesta en Gernika a finales de mayo y primeros de junio– como en las próximas ediciones de los campeonatos del Mundo de las categorías sub-23 (el de trinquete en Venado Tuerto-Argentina en septiembre de este año) y absoluta (Argentina-San Luis en octubre de 2026) y el de frontball (noviembre en México DF).