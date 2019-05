Pelota Urrutikoetxea, primer finalistas del Manomanista Morquecho El vizcaíno ha derrotado por 22-14 a Joseba Ezkurdia en la semifinal del Bilbao JOSEBA LEZETA Sábado, 18 mayo 2019, 20:47

Mikel Urrutikoetxea se ha convertido en el primer finalista del Manomanista tras vencer 22-14 a Joseba Ezkurdia en el frontón Miribilla de Bilbao. La clave del encuentro ha estado cuando el pelotari vizcaíno se ha puesto 14-4 en el marcador y el navarro no ha conseguido disminuir la ventaja.

Joseba Ezkurdia ha jugado por debajo de su nivel. No ha acertado a la hora de terminar el tanto, solo ha realizado un tanto de con la zurda. No ha acertado en el remate. Mientras que Urrutikoetxea ha acertado en el resto. Pero a partir 14-4 ha cometido errores que ha dado oportunidades a Ezkurdia. Le ha dado vida pero no ha pasado de ahí. Ha conseguido acercarse en el marcador pero más por fallos de Urrutikoetxea que por aciertos de Ezkurdia. El navarro no ha mostrado superioridad física sobre el navarro.