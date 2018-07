Urrutikoetxea, pendiente de una analítica Sábado, 28 julio 2018, 08:57

Mikel Urrutikoetxea también está de baja, aunque por un motivo bien diferente: la mononucleosis que arrastraba desde hace varios meses y le detectaron a primeros de julio. De momento, descansa y está pendiente de los resultados de una nueva analítica a la que se ha sometido estos días, tal y como marca el protocolo médico de esta enfermedad. «Me limito a calentar las manos hasta que el doctor me ordene hacer algo más intenso», afirma el de Zaratamo. «Todavía no he hecho ningún entrenamiento fuerte y desconozco qué sensaciones puedo tener cuando vuelva a los entrenamientos». Compás de espera.