Urrutikoetxea, por la mínima

Urrutikoetxea trata de apartarse para dejar paso a Bengoetxea VI ayer en el Beotibar. / JOSÉ MARI LÓPEZ El de Zaratamo, tercero del Cuatro y Medio al ganar a Oinatz Bengoetxea ENRIQUE ECHAVARREN TOLOSA. Lunes, 12 noviembre 2018, 07:51

Mikel Urrutikoetxea es el primer recambio en caso de lesión de Altuna III o Ezkurdia antes de la disputa de la final del Campeonato del Cuatro y Medio que tendrá lugar el domingo en el Navarra Arena. El delantero de Zaratamo obtuvo ese privilegio tras derrotar ayer por la mínima a Oinatz Bengoetxea en el Beotibar de Tolosa. «Ahora mismo no quiero ni pensar en eso. Altuna III y Ezkurdia tienen que disfrutar de esta semana antes de la final y llegar en perfectas condiciones. Ojalá que veamos un gran partido», decía el manista vizcaíno antes de emprender el camino a vestuarios. Además del tercer puesto honorífico, Urrutikoetxea evita en la edición de 2019 al próximo campeón en su rama. No es un mal premio.

21 Bengoetxea VI 22 Urrutikoetxea Tiempo de juego 53 minutos y 40 segundos. 8:54 de juego real. Pelotazos a buena 224. Tantos de saque Bengoetxea VI, 2. Urrutikoetxea, 2. Faltas de saque Bengoetxea VI, 0. Urrutikoetxea, 1. Pasas del cuatro y medio Bengoetxea VI, 0. Urrutikoetxea, 0. Tantos en juego Bengoetxea VI, 13. Urrutikoetxea, 13. Tantos perdidos Bengoetxea VI, 7. Urrutikoetxea, 5. Marcador 1-0, 1-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 8-5, 8-11, 11-11, 11-12, 12-12, 12-13, 14-13, 14-18, 15-18, 15-19, 16-19, 16-21, 21-21 y 21-22. Momios de salida a la par, con tendencia por Urrutikoetxea. Botilleros no hubo al tratarse de pelotaris de la misma empresa, Asegarce. Incidencias floja entrada en el Beotibar de Tolosa. 260 personas.

Tampoco es algo nuevo para él. Ya se vio en la misma tesitura en 2015, en el Manomanista. No le hizo falta disputar el partido de consolación al renunciar por lesión de Martínez de Irujo, pero Oinatz también causó baja por una fractura en el dedo índice de su mano izquierda y fue designado para suplir al leitzarra en la final contra Aimar Olaizola. Acabaría ganando contra pronóstico la txapela más codiciada en el Bizkaia de Bilbao (19-22).

«Me he quitado la espina»

Urrutikoetxea acabó satisfecho por la victoria, pese a tener que sufrir hasta el último tanto, y por las sensaciones con las que ha concluido un campeonato que inició con muchas dudas después de estar en el dique seco más de tres meses por culpa de una mononucleosis. «Además, me he quitado la espinita que tenía clavada tras haber quedado eliminado en semifinales», apuntó.

El vizcaíno calificó de «duro» el partido disputado ante Oinatz Bengoetxea y mostró su satisfacción por «haber conseguido el objetivo», que no era otro que ganar. De esta forma, iguala al leitzarra a victorias en los enfrentamientos entre ambos dentro de la jaula. Tres para cada uno.

El duelo, vibrante por lo incierto del marcador, por el juego de los protagonistas y por la emoción, respondió a las expectativas. Estuvo muy igualado -se produjeron hasta diez abrazos en el marcador- y transcurrió a tacadas, con un continuo intercambio de pelotazos y jugadas brillantes. También sus dosis de polémica al no dar vuelta el juez una estorbada de Urrutikoetxea a Oinatz en el 16-21 cuando lo había hecho en dos ocasiones anteriormente. En cambio, la respuesta del público no fue la deseada. No se llegó ni a un cuarto del aforo y eso que en la cancha estaban dos campeones del Manomanista, del Parejas y del Cuatro y Medio. Algo falla.

«Lo importante es que he acabado el campeonato con buenas sensaciones; me he visto bien» Mikel Urrutikoetxea, Delantero de Asegarce

«Lo he dado todo y al final ha sido un cara o cruz, he arriesgado y la última pelota se me ha ido abajo» Oinatz Bengoetxea, Delantero de Asegarce

Pero para fallo el que cometió Oinatz Bengoetxea en el último tanto, con 21 iguales en el luminoso después de haber remontado a base de casta un 16-21 que parecía definitivo de una tacada. Urrutikoetxea arrimó la pelota a la pared y el leitzarra no pudo ponerla de nuevo en el frontis. «Se me ha ido abajo», se lamentaba. A pesar de la derrota, estaba satisfecho con el campeonato que había realizado. «He estado ahí, luchando para llegar a la final, pero no he tenido la suerte de cara. Altuna y Ezkurdia han demostrado ser mejores y se lo merecen».