Urrutikoetxea e Irribarria se entrenaron ayer en el Bizkaia

Iker Irribarria y Mikel Urrutikoetxea, quienes el domingo 9 se juegan la txapela del Manomanista, acudieron ayer por la mañana al frontón Bizkaia, escenario de la final, para entrenarse. Lo hicieron por separado. Primero el zurdo de Arama, junto a Jokin Etxaniz. «Ha sido una sesión técnica, de hora y media. Me he encontrado bien, con buenas sensaciones. Hay que ser exigente, siempre tienes cosas que mejorar. Haber tenido que esperar una semana por el aplazamiento no cambia mucho los planes. Hay que seguir trabajando y tener la cabeza pensando solo en la final», dijo.

Después, el turno le correspondió al de Zaratamo, a quien Aimar Olaizola volvió a ejercer de sparring. La duración del entrenamiento fue el mismo. «Cada vez tengo mejores sensaciones, me veo con más confianza, pero todavía tengo algunas molestias. Es normal. Me ha bajado la inflamación y ya puedo meterle bien a la pelota con la izquierda. Espero estar el domingo al 100%».

Ambos tienen previsto regresar al recinto de Miribilla a primeros de semana para realizar la última toma de contacto antes de la elección de material, prevista para el jueves.

Arretxe II y Etchegoin

Iker Arretxe e Iñaki Etchegoin han llegado a un acuerdo con los gestores de Baiko para prorrogar por un año su presencia en el cuadro de pelotaris de la empresa bilbaína, hasta 2020. Arretxe II, que el miércoles cumplirá 34 años, debutó el 11 de junio de 2005 en el Labrit de Pamplona. Etchegoin, de 25, lo hizo el 25 de mayo de 2017, también en la bombonera. El delantero de Valcarlos pasa a ser uno de los veteranos.