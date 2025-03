Urrutikoetxea dirá adiós el 20 de septiembre en el Bizkaia

Mikel Urrutikoetxea se retira. El de Zaratamo, de 35 años, pondrá fin el sábado 20 de septiembre en el Bizkaia de Bilbao a dieciséis temporadas ... de profesional en las que se ha convertido en uno de los contados manistas que ha entrado en el selecto grupo de campeón de las tres modalidades: Manomanista (2015), Cuatro y Medio (2015) y Parejas (2016).

Aimar Olaizola, director deportivo de Baiko y presente en el anuncio de la despedida, destaca de Urrutikoetxea que ha sido «el pelotari más completo o uno de los más completos de los últimos años, campeón del Parejas como zaguero siendo delantero. Eso lo dice todo». El de Goizueta añade que «tuve la suerte de acompañarle en la consecución de aquella txapela».

Urrutikoetxea seguirá jugando los próximos meses y tiene la intención de despedirse «de los pueblos y de los frontones donde me he sentido querido». Baiko configurará con el paso de las semanas el calendario de su pelotari, que ha dado las gracias a sus acompañantes de viaje en «estos dieciséis años inolvidables, especiales. Mi padre, mi madre, mi hermana y mi esposa. También los entrenadores: Adolfo Agirre, Mikel Etxegia, Aniceto Lazkano, que me llamó desde Asegarce a los 16 años, Iker López, mi preparador físico desde 2016 y ahora amigo, Aimar Olaizola, Josetxu Areitio y Pablo Berasaluze, un referente como pelotari y una persona que me ha ayudado dentro y fuera de las canchas».

Durante el anuncio del adiós, Mikel Urrutikoetxea ha expresado su deseo de «acabar bien de juego». Las buenas actuaciones cuajadas últimamente no le han creado «ninguna duda a la hora de tomar la decisión», si bien ha confesado que «me costó tomarla. Ya antes del Campeonato de Parejas estaba jugado bien. Me siento a gusto en la cancha y eso es lo importante. Quiero irme a buen nivel».

El delantero de Zaratamo ha hablado asimismo de «momentos difíciles. En 2019, un mes después de jugar la final del Manomanista tuve una lesión larga. Coincidió con la enfermedad y el fallecimiento de mi madre, pilar fundamental de mi vida. A continuación llegaron la pandemia y la huelga de pelotaris de Baiko. Entré en uin agujero negro del que no conseguía salir. No era feliz jugando al deporte que me gustaba. Llegué a la conclusión de la importancia del lado emocional y contacté con Igor Jauregi, psicólogo y exfutbolista de la Real, al que también estoy agradecido. Empecé a remontar».

Ganó la final del Manomanista a Aimar Olaizola, su ídolo. En la del Cuatro y Medio se impuso a Juan Martínez de Irujo tras una formidable remontada. «Tras la despedida no seguiré jugando vestido de blanco», ha aclarado. En cuanto al futuro afirma que «seguiré ligado a este deporte. Tengo cosas fuera de la pelota. En estos momentos no me preocupa lo que haré en el futuro, sino terminar bien mi carrera manista».