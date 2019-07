Remonte Urriza, con «la ilusión de un debutante» Goikoetxea V, Urriza, Ansa II y Barrenetxea IV, en la presentación de ayer en Galarreta. / JOSÉ MARI LÓPEZ Defiende la txapela en el campeonato individual, que arranca el sábado con el Juanenea-Goikoetxea V y constará de tres liguillas JOSEBA LEZETA Jueves, 25 julio 2019, 10:48

«Afronto este campeonato con la ilusión de un debutante», confiesa Javier Urriza a sus 37 años, a las puertas de emprender el intento de sumar su séptima txapela en la competición que supone «mi mayor motivación para seguir adelante». ¿Las once txapelas de Ezkurra? «No pienso en ellas».

Ausente Xanti Uterga debido a la baja por paternidad, el defensor de la txapela vuelve a ser el principal candidato al triunfo en un Torneo Kutxabank que reunirá a ocho remontistas en su edición número 37. Además de Urriza compiten Ansa II, Juanenea, Goikoetxea V -único debutante-, Ezkurra II, Azpiroz, Barrenetxea IV y Endika. El frontón Galarreta será otra vez la única sede.

Fases y calendario Liguilla de octavos Participan Ansa II, Juanenea y Goikoetxea V. Fechas Todos contra todos. Sábado 27, martes 30 y sábado 3. Liguilla de cuartos Participan Ezkurra II, Azpiroz y ganador de la liguilla de octavos. Fechas Todos contra todos. Martes 6 de agosto, sábado 10 y martes 13. Liguilla de semifinales Participan Urriza, Endika, Barrenetxea IV y ganador de cuartos. Fechas Todos contra todos. Sábado 17 de agosto, martes 20, sábado 24, martes 27, sábado 30 y martes 3 de septiembre. Semifinal Participan segundo y tercer clasificados de la liguilla de semifinales. Fecha Sábado 7 de septiembre. Final Participan el ganador de la liguilla de semifinales contra el ganador de la semifinal del sábado 7 de septiembre. Fecha Sábado 14 de septiembre.

La empresa Oriamendi 2010 modifica el sistema de competición para atender al deseo de parte de los participantes de disputar mayor número de encuentros. «Eso está bien», indica Imanol Ansa, remontista en alza durante el último año. «De todas maneras, hubiera preferido que los de abajo tuvieran la oportunidad de enfrentarse a los de arriba en su intento de lograr una plaza en la liguilla de semifinales. Como sucede en el Manomanista. Porque al haber tres cabezas de serie clasificados de forma directa, en realidad hay un solo puesto libre para colarse entre los cuatro mejores. Entiendo que los empresarios prefieran otra fórmula, tienen su punto de vista y valoran otras cosas, pero es mi opinión y se la trasladé a ellos en su día». Sincero el delantero de Urnieta.

Consiste el nuevo sistema en una escalera de grupos. Ansa II compartirá el de octavos con los dos clasificados de la previa, Goikoetxea V y Juanenea, quienes precisamente estrenarán el torneo este sábado. Ansa espera el martes al perdedor y se medirá el jueves al ganador.

El primer clasificado de octavos pasará a otra liguilla, la de cuartos, en la que tienen plaza fija Azpiroz y Ezkurra II. Se enfrentarán de nuevo todos contra todos para decidir el primer clasificado, que a su vez completará una liguilla de semifinales en la que la empresa ha reservado plaza a Urriza, Barrenetxea IV y Endika gracias a los méritos adquiridos en ediciones anteriores.

El ganador de esta última liguilla sellará el pasaporte a la final. Su rival saldrá de la semifinal a un solo partido entre el segundo y el tercero.

Tanto en octavos como en cuartos se empleará la puntuación tradicional, con los tantos como referencia para resolver empates, mientras que en semifinales funcionará el ya habitual del remonte: cuatro puntos al vencedor del partido; dos al perdedor que haga entre 27 y 29 tantos; uno al que termine entre 24 y 26; cero al que caiga con un resultado entre 30-23 y 30-17; y un punto negativo al que se quede en 16 o menos.

Barrenetxea IV desborda ilusión. «Ya llevo siete u ocho entrenamientos específicos de frontón con vistas al individual. Llego bien de forma. En julio solo he perdido un partido, la final de San Fermín. Además, el lunes recibí la medicación que me dan cada dos meses para hacer frente a la enfermedad de Crohn. No volveré a tomar la siguiente dosis hasta la segunda quincena de septiembre, una vez concluya el torneo. Esta vez me han tocado bien las fechas y espero que eso me ayude».

El zaguero hernaniarra es consciente de quién será el hombre a batir, un Urriza al que «últimamente no he visto tan bien de juego como otras veces. Trataremos de aprovecharlo, aunque Javi siempre es un duro hueso de roer, aunque no atraviese en un momento dulce».

Los objetivos de Goikoetxea V, de estreno, son distintos: «Una vez aquí, quiero disfrutar y mostrar mi nivel».