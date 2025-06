Urriza analiza a sus compañeros de viaje y rivales

Joseba Lezeta Pamplona Martes, 24 de junio 2025, 07:39 Comenta Compartir

– Hablemos de nombres propios. Seve Arcelus, botillero, masajista...

– Mi amigo y mi acompañante durante toda mi trayectoria. El corresponsable de la decisión de pasarme al remonte. El responsable de ponerme a pun to física y mentalmente en momentos con dudas, de reaccionar y competir bien en situaciones complicadas. Me ha ayudado en todo. No tengo palabras para agradecer lo que ha hecho por mí.

– Kike Elizalde, intendente.

– Mi mentor técnico. Demostró una paciencia enorme conmigo al principio. Hemos mantenido una relación muy buena. Exigente como con el resto de la plantilla, me ha ayudado a mejorar. Siempre tenía consejos. Los últimos años hemos tenido muy buen rollo. Súper agradecido a él.

– Rivales de distintas generaciones. Koteto Ezkurra.

– Cuando llegué al remonte, él estaba en la fase final de su carrera pero jugaba una barbaridad. Marcaba diferencias increíbles. Tuve la suerte de competir cara a cara con él varios años. Cada hora de frontón con él era un aprendizaje. Hacía cosas increíbles. No disputé ninguna final individual contra él, sí por parejas.

– Miguel Mari Urrutia.

– Aunque vive en México, conservamos una relación estrecha. Me consta que ha adelantado el viaje para estar el sábado en mi despedida. Un referente. Vivía en Gorraiz, compartíamos entrenamientos en el Euskal, viajábamos juntos a Galarreta, cenábamos...

– Patxi Zeberio.

– El rival en mi primera final individual. Un pedazo de pelotari. Piernas envidiables y un físico espectacular. Muy rápido.

– Xanti Uterga.

– Un pelotari muy técnico, no tan físico como se juega ahora. Si tenía el día, te podía desarbolar. Quizá le pude meter mano por el físico, pero ya me dio algún disgusto...

– Julen San Miguel.

– Vencimos juntos en un Campeonato de Parejas. Me ganó un Individual. Mucho poder.

– Endika Barrenetxea.

– Mi mayor rival en la última época y un buen amigo. Por desgracia, apenas hemos jugado juntos. Me sucedió lo mismo con Urrutia. Son los compañeros con los que menos he jugado y más me habría gustado jugar.

– Imanol Ansa.

– La irrupción de los dos últimos años. Está marcando un nivel impresionante.