Imanol López, en acción. Mireya López

Urreisti y López ganan de nuevo y acarician las semifinales

El delantero de Mutriku y el zaguero de Zumaia ofrecieron una imagen seria ante Barandika y Basque (15-8 y 15-14)

Joseba Lezeta

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

Urreisti y López tocan con la yema de los dedos las semifinales del Winter Series de cesta tras sumar su segunda victoria en dos partidos. ... Este lunes, batieron 15-8 y 15-14 a Barandika y Basque en Gernika, por lo que solo una combinación extraña de resultados les impediría seguir adelante en el torneo.

