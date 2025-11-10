Urreisti y López ganan de nuevo y acarician las semifinales
El delantero de Mutriku y el zaguero de Zumaia ofrecieron una imagen seria ante Barandika y Basque (15-8 y 15-14)
San Sebastián
Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:42
Urreisti y López tocan con la yema de los dedos las semifinales del Winter Series de cesta tras sumar su segunda victoria en dos partidos. ... Este lunes, batieron 15-8 y 15-14 a Barandika y Basque en Gernika, por lo que solo una combinación extraña de resultados les impediría seguir adelante en el torneo.
El delantero de Mutriku y el zaguero de Zumaia se fueron directos del 8-8 al 15-8 en el primer set. Dominaban 14-8 el segundo pero se vieron igualados a 14. Resolvió Urreisti el emate con una dos paredes de costado. Ofrecieron una imagen buena y seria los ganadores en un toma y daca de hora y cuarto de duración.
