Uriondo y Oier Etxebarria, dos caminos

El pulso de mañana en el Aritzbatalde entre Endika Uriondo y Oier Etxebarria promete intensidad y emociones. Vizcaínos y zagueros, sobre ambos recaerá mañana buena parte del peso de la final sénior El de Gizaburuaga estuvo parado «casi dos años» tras arrollarle un coche y el de Lemoa aparcó el esquí para centrarse en la pelota

Rodeados de guipuzcoanos en los dos partidos de chicos, Endika Uriondo y Oier Etxebarria defenderán por separado el pabellón vizcaíno mañana en la final sénior del Torneo Bankoa Crédit Agricole-EL DIARIO VASCO, la tercera de un programa que se abrirá a las 11.00 horas en el frontón Aritzbatalde de Zarautz (ETB4). El zaguero de Gizaburuaga acompañará a Eneko Labaka, que busca su tercer título consecutivo, mientras que el de Lemoa arropará a Ioritz Egiguren.

Lo primero es situar Gizaburuaga, el pueblo de Uriondo. «Está entre Munitibar y Lekeitio, a diez kilómetros del primero y a siete del segundo. Tiene al lado a Aulesti, a cinco kilómetros. Somos 200 habitantes». Oier Etxebarria aclara, por su parte, que vive «en Urkuzu, barrio que pertenece a Igorre. Pero hago toda mi vida en Lemoa y mi cuadrilla es de Zornotza».

Si bien forman parte de una misma generación de pelotaris -Uriondo cumplió 22 años el mes pasado y Oier Etxebarria tiene 21-, las trayectorias de estos dos pelotaris apenas guardan similitudes. Tampoco han atraído la mirada de la misma empresa. Asegarce ha puesto sus ojos en Uriondo, que en el último mes y medio ha asistido a tres entrenamientos con técnicos de la promotora bilbaína en Beasain, mientras que Etxebarria debutará con Aspe el domingo 6 de enero en el Astelena de Eibar.

La eclosión de Uriondo ha sido tardía por una razón clara. «Estuve parado prácticamente dos años por culpa de un accidente que sufrí cuando estaba a punto de cumplir 16 años. Iba en moto, un coche se saltó un stop y me arrolló. Debido a las heridas en la rodilla, sufrí una infección y tuvieron que hacerme un injerto. No podía ni mover la rodilla. No pude jugar de nuevo hasta seis meses después».

Prosigue el vía crucis

El calvario continuó. «Ya en el momento del accidente, los médicos me dijeron que se me había girado una vértebra. Empecé a jugar y los dolores en la cintura me obligaron a parar de nuevo. No progresaba... hasta que un osteópata encontró la solución. Para entonces ya había transcurrido un año. Entre una cosa y otra se me fue casi de vacío la categoría juvenil».

Mientras tanto, Oier Etxebarria se hacía un nombre en el campo aficionado. Tanto que recibió la llamada de Aspe. «Firmé un precontrato hace tres años. El primero iba a entrenar con ellos una vez al mes o, a lo sumo, cada quince días. Esa frecuencia aumentó a partir de la segunda temporada. Las dos últimas he seguido un ritmo de dos sesiones a la semana, una con Jokin Etxaniz y otra con mi grupo de Lemoa, que comparto con Aitor Etxebarria, Arrese, Ander Elezkano... Mi preparador físico es Erauskin».

¿Los precontratos con las empresas suponen presión o tranquilidad? Oier Etxebarria entiende que «al principio te hace ilusión. Además, me ha dado la oportunidad de aprender al lado de Jokin Etxaniz, un diez como preparador y un diez como persona. Está muy encima de ti y no para de corregir posturas».

Desde niños, ambos compaginaron la pelota con otro deporte. «Yo jugué a fútbol hasta los 12 años», confiesa Uriondo. «Sufrí un esguince de tobillo y me gustaba más la pelota, por lo que me decanté por esta. Formaba parte del club de Lekeitio porque estudié allí hasta los 16 años. Luego pasé a la escuela de pelota de Munitibar».

Casa en Ezcaray

Las preferencias de Oier Etxeberria correspondían a un deporte invernal. «Mi familia tiene una casa en Ezcaray. De niño íbamos mucho a esquiar. Me gustaba. Sin embargo, los cuatro últimos años apenas he esquiado, principalmente por el riesgo que entraña para las rodillas».

Endika Uriondo estudia «Ingeniería Industrial en Bilbao, en San Mamés. Son seis años y estoy en quinto. Terminé el grado y he empezado con la especialización». También Oier Etxebarria es universitario. «Estoy en el último curso, el cuarto, de Energías Renovables en la Universidad Laboral de Eibar. Es la misma carrera que en su día hizo Larunbe, que pertenece a la primera promoción. He empezado las prácticas en la empresa Ormazabal, en Igorre, a dos minutos de casa». En enero le esperan en Eibar el debut con Aspe y «tres exámenes importantes».

Coinciden los dos zagueros vizcaínos al pronosticar «una final dura». Uriondo mantendrá un duelo directo frente a Oier Etxebarria, «con quien entrenaba en el grupo de la Federación Vizcaína. También hemos coincidido en el Campeonato de Bizkaia y en algún que otro torneo. Forma una pareja fuerte con Ioritz Egiguren, un delantero que imprime velocidad a la pelota y saca bien. Espero restar bien los primeros saques. Tengo la ventaja de que, Eneko Labaka, mi compañero, ayuda mucho en esa tarea».

Oier Etxebarria, por su parte, incide en que «si no estoy equivocado, no le he ganado nunca a Eneko Labaka. Me gusta mucho, mucho. Le vi cómo resolvió la semifinal del Astelena con 21 iguales. Restó el saque con un dos paredes de volea y acabó con la dejada. Se habla mucho de la derecha de Uriondo, pero también pone la pelota larga de zurda».