Unai Sagarzazu da la primera victoria a Euskal selekzioa en Aguascalientes
El palista irundarra ha superado al cubano Alejandro González en dos sets
Joseba Lezeta
San Sebastián
Lunes, 20 de octubre 2025, 22:07
Unai Sagarzasu ha proporcionado a Euskal selekzioa el primer triunfo en la Liga de Naciones de frontón corto que se disputa en Aguascalientes (México) al ... imponerse 15-12 y 15-9 al cubano Alejandro González en paleta goma. El irundarra ha tenido mayores dificultades en el set inicial. Una vez asentado, ha dominado por completo el segundo.
En frontenis, Ane Ibáñez y Laura Saéz han caído 2-1 frente a las argentinas Helena Pedretti y Melina Spann. Superadas 15-10 en el primer joko, la delantera de Gasteiz y la zaguera de Aretxabaleta han forzado el desempate gracias a un 14-15 favorable. El tercer set, también apretado, ha concluido 10-8 del lado de la pareja argentina.
