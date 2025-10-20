Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La expedición de Euskal selekzioa, antes de partir hacia Aguascalientes. EEPF
Pelota-Liga de las Naciones

Unai Sagarzazu da la primera victoria a Euskal selekzioa en Aguascalientes

El palista irundarra ha superado al cubano Alejandro González en dos sets

Joseba Lezeta

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:07

Comenta

Unai Sagarzasu ha proporcionado a Euskal selekzioa el primer triunfo en la Liga de Naciones de frontón corto que se disputa en Aguascalientes (México) al ... imponerse 15-12 y 15-9 al cubano Alejandro González en paleta goma. El irundarra ha tenido mayores dificultades en el set inicial. Una vez asentado, ha dominado por completo el segundo.

