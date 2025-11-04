Unai Laso reaparece este sábado en Irun
El pelotari de Bizkarreta, operado en junio de una tendinopatía rotuliana de rodilla derecha, formará pareja con Ugartemendia ante Elordi y Gaskue en el previo a la final del Cuatro y Medio Serie B
San Sebastián
Martes, 4 de noviembre 2025, 14:54
Unai Laso, que fue intervenido quirúrgicamente de una tendinopatía rotuliana de rodilla derecha el pasado mes de junio, ha superado la lesión y está ... preparado para empezar a jugar. Esta mañana ha realizado una última prueba que ha finalizado de forma satisfactoria, y el sábado volverá a las canchas en Irun.
Laso reaparecerá en el Uranzu formando pareja con Ugartemendia para enfrentarse a Elordi-Gaskue en el partido previo a la final del Campeonato del Cuatro y Medio Serie B que disputarán este sábado Senar y Amiano.
«Han sido cuatro meses largos de recuperación. Estoy muy bien, hoy he hecho un entrenamiento muy bueno en frontón y estoy preparado y con muchas ganas para jugar el sábado en Irun», ha manifestado el pelotari
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión