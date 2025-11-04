Unai Laso reaparece este sábado en Irun

Unai Laso, que fue intervenido quirúrgicamente de una tendinopatía rotuliana de rodilla derecha el pasado mes de junio, ha superado la lesión y está ... preparado para empezar a jugar. Esta mañana ha realizado una última prueba que ha finalizado de forma satisfactoria, y el sábado volverá a las canchas en Irun.

Laso reaparecerá en el Uranzu formando pareja con Ugartemendia para enfrentarse a Elordi-Gaskue en el partido previo a la final del Campeonato del Cuatro y Medio Serie B que disputarán este sábado Senar y Amiano.

«Han sido cuatro meses largos de recuperación. Estoy muy bien, hoy he hecho un entrenamiento muy bueno en frontón y estoy preparado y con muchas ganas para jugar el sábado en Irun», ha manifestado el pelotari