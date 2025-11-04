Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Laso. Félix Morquecho

Unai Laso reaparece este sábado en Irun

El pelotari de Bizkarreta, operado en junio de una tendinopatía rotuliana de rodilla derecha, formará pareja con Ugartemendia ante Elordi y Gaskue en el previo a la final del Cuatro y Medio Serie B

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:54

Comenta

Unai Laso, que fue intervenido quirúrgicamente de una tendinopatía rotuliana de rodilla derecha el pasado mes de junio, ha superado la lesión y está ... preparado para empezar a jugar. Esta mañana ha realizado una última prueba que ha finalizado de forma satisfactoria, y el sábado volverá a las canchas en Irun.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Unai Laso reaparece este sábado en Irun

Unai Laso reaparece este sábado en Irun