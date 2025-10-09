Unai Laso realiza su primer entrenamiento en frontón en Villaba

B. P. san sebastián. Jueves, 9 de octubre 2025, 10:26 Comenta Compartir

Unai Laso ha comenzado a ejercitarse en el frontón con vistas al Parejas que arrancará en poco más de un mes. El vigente campeón del Cuatro y Medio realizó el martes su primer entrenamiento en una cancha tras su operación de rodilla en el Lorenzo Goikoa de Villaba, recinto donde Jaka y Peio Etxeberria disputarán mañana el primer partido de la liguilla de cuartos del Grupo B. Antes del entrenamiento del de Bizkarreta lo hicieron Jaka con Agirre y Peio Etxeberria con Salaberria. Zabaleta y Aldabe también se pasaron por allí.