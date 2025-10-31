El último de los Galarza suple al pequeño de los Irribarria

Joseba Lezeta San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Partidos de sagas esta tarde a las 19.00 horas en Leitza con ocasión de la tercera jornada de octavos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV. Familiares de cuatro de los ocho participantes –Galarza, Balerdi, Salaberria y Figueroa– fueron manistas profesionales en su día. Más todavía. Causa baja en la combinación sénior Ekhi Irribarria, hermano de Iker, el doble campeón manomanista de Arama. Un problema de salud ya le tuvo alejado de los torneos el pasado verano. Reapareció y ha tenido que parar de nuevo. Ojalá vuelva pronto y, más importante aún, bien.

Sustituye al pequeño de los Irribarria el último fruto de la dinastía de los Galarza, Iñaki (Lekunberri, 2001), sobrino del III y del V de la saga de Baraibar e hijo de José Ignacio, corredor de apuestas de Aspe y Baiko. Delantero hábil, forma pareja con su compañero de club Julen Sotil (Betelu, 2006) para medirse a Oier Ibarluzea (Urretxu, 2006) y Asier Balerdi (Aiegi, 2004), quienes convencieron en su estreno en Villabona. Aumenta la dificultad.

La presencia de Iñaki Galarza debe ayudar a poner ambiente en Leitza, a pocos kilómetros de su Lekunberri natal. Tendrá enfrente a Ibarluzea, zurdo con poder, y Asier Balerdi, hijo de Alfredo. El padre ganó el oro olímpico en Barcelona-92 antes de iniciar su carrera profesional como zaguero antes de convertirse en delantero.

Los mayores saltarán a la cancha del Amazabal una vez resuelta la eliminatoria de promesas entre Markel Salaberria (Goizueta, 2008) y Hugo Figueroa (Bearin, 20907), por un lado, y Aitor Perurena (Ibarra, 2008) y Hodei Castro (Ibarra, 2007), por otro. También varios juegan cerca de su pueblo.

Los integrantes de la pareja colorada lucen apellidos con historia en la pelota. Markel, cuyo hermano gemelo Julen juega de zaguero en este torneo, es hijo de Julen Salaberria, delantero zurdo subcampeón del Campeonato de Parejas de 1991 al lado de Galarza III. Su compañero, Hugo Figueroa Ruiz es sobrino de Patxi Ruiz, campeón manomanista en 2003. Recuerda a su tío en algunas posturas. Navarro, defiende los colores del Lapke de Lazkao.

Perurena y Castro, destacado en primera ronda, tratarán de ponerles difícil el encuentro.