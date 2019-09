Pelota Tres partidos en la feria de San Mateo como recompensa Jueves, 19 septiembre 2019, 07:44

Iñigo Bikuña va a tener una notable presencia en los teloneros de la feria de San Mateo, que arranca el sábado en el Adarraga de Logroño. El zaguero donostiarra está anunciado en tres festivales, el lunes 23, el miércoles 25 y el domingo 29. «Estoy muy agradecido a la empresa por darme esa confianza, soy un afortunado. Nunca he jugado en el Adarraga, ni de aficionado, pero me han dicho que el ambiente que se vive en el frontón es muy parecido al de San Fermín. En el Labrit disputé dos partidos y me encontré muy a gusto. Para los pelotaris es bonito jugar con ese ambiente en las gradas».