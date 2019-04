Pelota Zabaleta: «Hay un torneo de gerrikos en la familia y estrenaré el de mi prima en la final» Zaguero de Aspe J.L. Miércoles, 3 abril 2019, 08:17

- ¿Dónde guarda las dos txapelas ganadas con Irujo y Ezkurdia?

- En el salón de casa. Las veo prácticamente a diario.

- ¿Qué piensa cuando las ve?

- Que quiero más. El domingo tengo la oportunidad de ganar otra y los dos vamos a intentarlo al cien por cien.

- ¿Estudia?

- Empecé el año pasado un grado superior de educación infantil y sigo con ello. Entre semana voy por las mañanas a la academia. Los pelotaris ocupamos medio día con los entrenamientos y aprovecho el otro medio. Anteriormente no había estudiado mucho y si puedo sacar algo poco a poco, mejor. Me apunto a asignaturas y ahí voy.

- ¿Le gustaría ser profesor?

- Me gusta enseñar a los niños. Era de los grados que prefería entre las opciones que tenía.

- ¿Cuesta volver a hincar los codos?

- Muchísimo. Y este último mes, con el campeonato en su momento cumbre, más aún. He pasado muchos años sin estudiar y había que ponerse un poco a ello. Tengo los exámenes a final de mayo y espero tener más tiempo entonces.

- ¿Le pone más nervioso una final o un examen?

- Las dos finales que he disputado no me han puesto nervioso. Se me da peor estudiar que jugar a pelota. Quizá por eso me cuestan más los exámenes.

- ¿Es supersticioso?

- Un poco. El día de la final intentaré ponerme el mismo jersey y alguna otra cosa.

- ¿Lleva siempre el mismo gerriko?

- Voy a estrenar uno en la final. Mi prima me está haciendo uno nuevo. Han montado en la familia una competición de fajas. En la última jornada de la liguilla de semifinales, en el Labrit, estrené una de mi tía. Mi abuela me ha hecho otra. Pero estos últimos años, desde que debuté, he llevado los mismos, tanto el rojo como el azul.

- Hay vidilla en casa...

- Tienen esa ilusión.

- ¿Acude al estadio de Anoeta?

- Soy de la Real y me gusta la Real.

- ¿Jugaba a fútbol?

- No. Los deportes que más me gustan son la bici y la pelota. Monto a menudo en la bici de montaña. Doy paseos. He ido hacia Urbasa... Dicen que los músculos que se ejercitan en la bici de carretera no ayudan a jugar a pelota.

- Su hermano es baloncestista en el Ardoi, en Liga EBA.

- Voy a veces. Le pregunto en casa si le van a dar minutos... Porque si no juega él, no me apetece tanto. Están haciendo buena temporada. Van primeros y pueden subir.