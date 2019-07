Pelota Un torneo de La Blanca sin Altuna III ni Olaizola II La presentación del torneo de La Blanca en Vitoria. / J.L Participarán Irribarria-Rezusta, Ezkurdia-Zabaleta, Bengoetxea VI-Imaz y Urrutikoetxea-Albisu JOSEBA LEZETA Vitoria Lunes, 29 julio 2019, 12:38

La ausencia de Altuna III y Olaizola II, reservados por sus empresas, abre el paso a otros pelotaris en el Torneo de La Blanca de Vitoria, presentado este lunes en el ayuntamiento de Gasteiz. El amezketarra, en concreto, es el delantero ganador de las tres ediciones anteriores. Aimar Olaizola se impuso en 2000.

Bengoetxea VI-Ander Imaz y Urrutikoetxea-Albisu disputarán la semifinal de Baiko el lunes 5 de agosto, mientras que Irribarria-Rezusta y Ezkurdia-Zabaleta resolverán la de Aspe al día siguiente, el martes 6. Los ganadores de estos dos choques se verán las caras en la final del viernes 9. Todas las funciones serán nocturnas y comenzarán a las 22.15.

Tanto la concejala de Deportes Lyvia López como los representantes de las dos empresas, Unai Iglesias e Inaxio Errandonea, han mostrado su satisfacción por mantener un torneo que ha estado en el alero durante varias semanas, pendiente de un acuerdo entre las dos partes que por fin han alcanzado. La entente recoge además la intención de llevar a lo largo del año otros dos o tres partidos de campeonatos oficiales a un frontón Ogueta en el que está previsto que comiencen unas obras de acondicionamiento el 19 de agosto, concluida ya la feria. Después de estos trabajos, el aforo del recinto se reducirá de 1.800 a 1.200 espectadores.

Zabaleta, ganador de dos de las tres últimas ediciones del torneo de La Blanca, las de 2016 y 2018, está pendiente de una prueba que efectuará este martes para ver si su mano derecha está en condiciones de reaparecer la noche del miércoles en Azpeitia. Se lastimó el jueves de la semana pasada en Ermua. «La mano ha mejorado mucho, pero quiero comprobar cómo está. He realizado varias visitas al masajista y al médico. Si no es para el miércoles, espero recuperarla para el domingo en Bera, mi siguiente compromiso». No parece que haya problemas para que esté listo el martes 6 con ocasión de la segunda semifinal de Vitoria.

Ander Imaz va a disputar por primera vez el Torneo de La Blanca. Es junto a Irribarria uno de los dos debutantes entre los ocho participantes.

El mejor pelotari del torneo recibirá el trofeo Ogueta en memoria del mítico pelotari alavés.

Las butacas de cancha costarán 35 euros en las dos semifinales y 40 en la final. Las localidades de grada se venderán a 20 en los tres festivales,