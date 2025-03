«Me ha tocado vivir situaciones con más boom mediático que esta final»

Iñigo Bikuña (Donostia, 1998) afronta su primera final tras un campeonato que no ha sido sencillo y en el que además ha tenido que lidiar ... con las críticas a raíz de la dura derrota sufrida en el Atano III junto a Altuna, cuando tuvo que sustituir a Aranguren en el último y decisivo partido de la primera fase del Parejas de Primera. Esas semanas fueron una prueba de madurez que superó con nota y con esa confianza afronta hoy en el Labrit junto a Egiguren V el duelo ante Salaberria y Gaskue con las txapelas de la Serie B en juego (ETB1, 17.15 horas).

– Es su primera final. ¿Cómo está llevando la semana?

– Por suerte o por desgracia, en este campeonato ya me han tocado situaciones parecidas a esta, incluso alguna con más boom mediático que esta final. He aprendido bastante y esta semana la estoy pasando tranquilo. He hecho los entrenamientos con total normalidad y por esa parte estoy contento.

Contraste «Me da rabia que todo el mundo habla del partido del Atano III, pero nadie del que disputé dos semanas antes en Bilbao»

– Por lo que me dice, se ha ido curtiendo...

– Sí, vas aprendiendo. Al principio es verdad que antes de un partido importante me costaba estar quieto, pero ahora he aprendido a hacer los entrenamientos que me tocan y punto. Muchas veces igual te pasas queriendo hacer cosas y al final no es en tu beneficio.

– Físicamente, de manos... ¿Cómo se encuentra?

– Bien. Sufrí mucho con las manos durante el verano. Estuve parado después de unas suplencias en el Masters. Pero bueno, desde que empezó el Campeonato he jugado muchos partidos en Primera y en Segunda, y no tengo ninguna queja.

– Se han enfrentado tres veces a Salaberria y Gaskue. Han ganado dos partidos, aunque uno lo hizo con Murua de delantero. ¿Qué conclusiones le dejan esos enfrentamientos?

– Pese a los resultados, diría que ni ellos ni nosotros somos favoritos. Creo que va a ser una final competida y dura porque Salaberria y Gaskue atraviesan un muy buen momento y nosotros también estamos bien. No creo que los partidos anteriores sirvan como referencia.

– ¿Qué destaca de sus rivales?

– De Salaberria, la facilidad para acabar el tanto, para enredar ahí adelante. Y de Gaskue, la pegada que está demostrando. Considero que está aprovechando muy bien las pelotas y creo que los dos están a un gran nivel.

– ¿Por dónde pasan sus opciones de victoria?

–Por defender los tantos. Yo por mi parte intentaré dominar y que Julen acabe los peloteos.

– ¿Le gusta el Labrit?

– Sí, aunque no es un frontón en el que juguemos a menudo. Solemos ir en San Fermín y esas veces me he encontrado tan a gusto. Suele haber un ambiente muy bonito y seguro que en la final también. Por el frontón, no hay excusa.

– ¿Va a llevar a mucha gente a Pamplona?

– Sí, se han animado. Los amigos se han movido bastante y se agradece tener ese apoyo.

– ¿Cuánta gente llevará?

– Unas 60 o 70 personas.

– Habrá ruido entonces...

– Los amigos no me están diciendo nada, pero entiendo que sí. Guardo el recuerdo de mi debut, cuando montaron bastante bulla y creo que esta vez no será muy diferente.

– ¿Llega a notar ese apoyo cuando está metido en faena dentro de la cancha?

– Sí, notas que los tuyos están ahí y es una motivación extra. Te gusta llegar a una final y que tus amigos de toda la vida estén en el frontón. Es ilusionante.

– ¿Tiene algo preparado por si gana la txapela?

– No, gane o pierda lo celebraremos igual.

– Su camino a la final no ha sido precisamente sencillo. Dos partidos de la liguilla se resolvieron 22-21, pero consiguieron salir adelante...

– Llegar a esta final ha sido muy complicado, la verdad. Vencimos en el primer partido y partíamos con ventaja en el segundo porque si ganábamos ya estábamos en la final. Tomamos la delantera 21-15 y nos remontaron. Eso nos afectó en el último choque, empezaron a aparecer los fantasmas y llegamos al final otra vez con 21-21. Sin embargo, esta vez, gracias a Dios, hicimos nosotros el último tanto y pudimos clasificarnos para la final. Es curioso que hicimos 65 tantos de 66 posibles y casi nos quedamos en la calle.

2024 Agirre-Iztueta

2023 Larrazabal-Eskiroz

2022 Zabala-Oier Etxebarria

2021 Agirre-Eskiroz

2020 Agirre-Eskiroz

2019 Elordi-Oier Etxebarria

2018 Agirre-Iturriaga

2017 Arteaga II-Erasun

2016 Gorka-Tolosa

2015 Jaka-Tolosa

2014 Jaka-Rezusta

– Justo antes del playoff tuvo que sustituir a Aranguren para formar pareja con Altuna III en el partido decisivo para acceder al playoff. Encajaron aquel recordado 22-4 en el que no tuvo una buena actuación. ¿Lo pasó mal?

– Lo que me da rabia es que todo el mundo habla del partido del Atano III pero nadie del que disputé en Bilbao dos semanas antes. Los dos fueron partidos de primera categoría. Uno salió bien y el otro salió muy mal, pero solo se me recuerda el del Atano.

– ¿Cómo vivió los días previos a su partido de playoff?

– Tener tan pronto partidos importantes después de aquello me ayudó a olvidar el del Atano III. De lo contrario, seguramente habría estado en casa dando vueltas a la cabeza. Aquel del playoff era a vida o muerte y supe olvidarme del mal partido de Donostia y afrontar lo que me venía por delante con confianza.

– Esa confianza la demostró también durante la liguilla.

– Sí, se ha visto que no me ha afectado a la confianza. En la liguilla de semifinales jugué buenos partidos, pero aquellos sí fueron momentos duros. Mediáticamente ya sabemos lo que pasó. No fue nada agradable, pero ya lo he olvidado. El sábado tenemos otro partido, una final, y estamos centrados en ella.

– Lleva casi seis años como profesional. Había quien le auguraba un rápido ascenso a la élite, pero la realidad ha sido otra. ¿Lo ha llevado bien?

– Ha habido pelotaris que con 18 años rompieron todas las barreras. Iztueta ahora mismo ya ves el gran campeonato que ha hecho con 20. Sin embargo, todos no somos iguales. A mí siempre me han faltado horas en el frontón y es ahora cuando se está notando lo que he trabajado. Voy poco a poco. Entiendo que estoy dando pasos sólidos y espero seguir así, entrenándome cada día y mejorando.

Progresión «Siempre me han faltado horas en el frontón y es ahora cuando se está notando lo que he trabajado»

– ¿En qué observa esa mejoría?

– Cuando debutas igual tienes más inseguridades. Ahora no te digo que no las tenga, pero aprendes a gestionarlas. Técnicamente también he mejorado a base de entrenamientos y de constancia. Creo que un pelotari tiene bastantes altibajos en su carrera y tiene que coincidir estar bien y tener partidos para jugar. Más aún para un zaguero, que tiene tres o cuatro meses importantes al año.

– Hablemos de la final del Parejas de Primera. ¿Cómo la ve?

– Muy dura. Artola y Mariezkurrena vienen de jugar muy buenos partidos, pero Ezkurdia y Rezusta también. El encuentro que jugaron el domingo en el Atano III me gustó mucho. Ambos dieron un grandísimo nivel y seguramente será una final dura.

– ¿Favoritos?

– No sé qué decirte. Dependerá de la pegada que muestre Mariezkurrena, aunque viendo cómo se ha estado defendiendo Beñat durante todo el Campeonato... Creo que la final pasará más por los zagueros.