Suspendido el Festival de Zestoa de pelota por la humedad Los partidos programados para este martes se han aplazado hasta mañana a la espera de que mejoren considerablemente las condiciones del frontón

J.L. y I.G. Martes, 12 de agosto 2025, 20:41 Comenta Compartir

El Festival de Zestoa de pelota ha tenido que ser suspendido esta tarde. Y todo como consecuencia de la humedad existente en la cancha, motivada por las altas temperaturas que se han vuelto a registrar en el interior de Gipuzkoa. Ello ha hecho imposible que se pudiera disputar el juego en unas mínimas condiciones, ya que los pelotaris han sufrido diversos resbalones en repetidas ocasiones, lo que abría la puerta a posibles lesiones. El choque que abría la feria, que enfrentaba a Egiguren V - Gabirondo y Alberdi II - Lizeaga, ha quedado interrumpido cuando el marcador reflejaba un 10-5.

De cara a este miércoles se espera una significativa mejoría del tiempo, con temperaturas más suaves y alejadas de los registros extremos que han sofocado el territorio estos días. Por ello, el Festival de Zestoa volverá a retomarse previsiblemente este miércoles a la misma hora, es decir, a partir de las 19.00 horas. Una vez termine el primer choque, les tocará el turno a Urrutikoetxea-Martija y Larrazabal-Rezusta.

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que un partido de pelota se acaba suspendiendo por un motivo externo. Sin ir más lejos, la segunda jornada del Campenoato de Parejas de 2024 tuvo que aplazarse después de que la humedad hiciera imposible la práctica de la pelota. Sucedió a finales de 2024, cuando el 6 de diciembre la práctica de la pelota se hizo imposible en el frontón Beotibar. Por aquel entonces, las condiciones impedían mantenerse en pie junto a la pared izquierda con un mínimo de garantías, de ahí que los partidos programados (Peña II-Albisu - Larrazabal-Mariezkurrena II y Bakaikoa-Salaverri - Senar-Eskiroz) tuvieron que aplazarse al lunes.