Pelota Suspendido el festival del Adarraga 00:45 Imagen de la cancha del frontón Adarraga, completamente inundada en la zona del frontis. / DV Una tromba de agua caída media hora antes del inicio del telonero inundó la cancha del frontón, haciendo imposible la disputa de cualquier partido ENRIQUE ECHAVARREN Martes, 18 septiembre 2018, 08:07

Los aficionados riojanos se quedaron ayer sin pelota. Estaba anunciado el estreno en la feria del vigente campeón manomanista, Altuna III, quien se aliaba con Aretxabaleta para hacer frente a Artola y Martija en partido correspondiente a la primera jornada del grupo B del Torneo San Mateo de parejas. Lo que no se esperaban los protagonistas, ni tampoco los responsables del frontón Adarraga, es que una tromba de agua inundase por completo el interior de las instalaciones del histórico recinto logroñés, imposibilitando la disputa de cualquier actividad deportiva.

«Toda la cancha parecía un río, entraba agua por todos lados. Hasta que se ha inundado por completo. Los sumideros no han podido absorber todo el agua caída y ha entrado sin control en el frontón. No es posible jugar a pelota en estas condiciones», nos decía Benjamín Lezkano, veterano corredor de apuestas, que fue testigo directo de los acontecimientos. «Ha caído una fuerte tromba media hora antes del inicio del festival -nada que ver con las habituales tormentas de verano por estas fechas en determinadas zonas de La Rioja-, y el agua se ha abierto paso por la zona de la entrada, que está situada en una pequeña inclinación. Ha comenzado a entrar y no había forma de pararla. Lo mejor era suspender».

La impresionante tromba no solo afectó al interior del frontón Adarraga, sino también a sus inmediaciones -el recinto está situado muy cerca de la orilla del río Ebro-, a la capital riojana y poblaciones limítrofes. Las carreteras estaban anegadas, con numerosas bolsas de agua, haciendo muy complicada la circulación de vehículos.

Hoy, dos partidos del torneo

Las empresas Aspe y Asegarce, desbordadas por los acontecimientos, decidieron aplazar este choque a la jornada hoy, que arrancará a la misma hora (19.15) con un telonero. El festival de esta tarde contará con dos partidos del torneo de parejas. Primero el Olaizola II-Zabaleta frente a Víctor y Rezusta y a continuación el Altuna III-Aretxabaleta contra Artola-Martija. Desaparece de las carteleras el Bengoetxea VI-Larunbe ante Urrutikoetxea-Mariezkurrena II.

Es un duelo vital para las aspiraciones de Olaizola II y Zabaleta, los grandes favoritos a llevarse el título desde el día de la presentación del ciclo mateo. Pero su derrota del domingo ante Ezkurdia y Ander Imaz, además con un marcador tan abultado (8-22), provoca que estén obligados a ganar y a hacerlo con la mayor diferencia de tantos posible. Una nueva derrota ante los vigentes campeones del torneo, supondría su eliminación automática y pondría en serio peligro la clasificación del goizuetarra para el Master Codere. Zabaleta ya tiene plaza asegurada.

Los operarios trataban ayer de acondicionar el frontón Adarraga a marchas forzadas para que hoy pueda programarse el festival. Las empresas confían en tener tiempo suficiente para que el recinto esté en perfecto estado y que los partidos puedan disputarse con total normalidad.