El Summer Season, la originalidad de Galarreta

Imanol Ansa, delantero de referencia, está listo para jugar como mínimo tres partidos de zaguero. El jueves de la semana próxima empieza el Summer Season, ... el torneo de remonte más original de Galarreta. Dos parejas son académicas: Segurola-Larrañaga y Aldabe-Juanenea. En las otras dos los pelotaris intercambian sus posiciones habituales: Barrenetxea IV-Ezkurra II y Azpiroz-Ansa II.

«Es la segunda edición que disputo como zaguero», señala Ansa. «Me arreglé bien el año pasado. Al principio me costó coger las postura. Luego me encontré a gusto. A lo largo del año hago entrenamientos de zaguero. Si falta uno, me presto voluntario a los compañeros». Le acompaña Azpiroz, zaguero hábil como delantero.

Endika Barrenetxea recorrerá el itinerario contrario a Ansa II, mientras que Josetxo Ezkurra tratará de aprovechar la finura de su remonte en un torneo que se le torció en 2024 por culpa de una lesión de rodilla.

Alfredo Pozueta, representante del patrocinador Sukia Eraikuntzak, tuvo un recuerdo para Javier Urriza, retirado hace unos días. «Nos acordaremos de él», indicó en la presentación en el Palacio Miramar de Donostia. Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación Territorial, destacó que «la gente que viene de fuera se queda asombrada con esta modalidad». Invitó a «desplazarse en transporte público a Galarreta».

La presentación sirvió asimismo para dar cuenta del nuevo Oriamendi txapelketa, que durante tres meses entre julio y septiembre servirá de escaparate para los remontistas de los teloneros. Se lo pierde Irazu, que se ha roto el menisco.