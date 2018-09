Pelota Con un solo gancho de Olaizola II Aimar Olaizola vivió una semifinal apacible en el Atano III. / MICHELENA El de Goizueta y Zabaleta disputan hoy la final contra Arteaga II y Rezusta. El Donostia Hiria termina esta tarde en el Atano III con un festival que adelanta una hora su inicio, a las 17.00 JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 1 septiembre 2018, 08:27

Pocas veces habrá terminado Aimar Olaizola un partido con solo dos tantos firmados de aire: uno de gancho en el 1-4 y otro de sotamano de zurda para rebasar a los rivales en el definitivo 6-22. Extraña más aún que eso se produzca en una victoria aplastante, con todo a su favor para lucirse gracias al dominio apabullante de su zaguero, José Javier Zabaleta. El de Goizueta prefirió guardar su parcela, despejar la pelota, limitar su capítulo de errores a uno y dejar hacer al de Etxarren.

6 Altuna III y Ander Imaz 22 Olaizola II y Zabaleta

Jokin Altuna y Ander Imaz fueron presa fácil de los favoritos, por quienes la cátedra apostó de salida con momios de doble a sencillo. Acertaron de pleno. Olaizola II y Zabaleta disputan la final contra Arteaga II y Rezusta, clasificados el miércoles, esta tarde en el Atano III. Las empresas adelantan una hora el inicio del festival, a las 17.00 en lugar de las 18.00. Ahora bien, ETB1 conocectará en directo a las 18.00.

Tiempo de juego 35 minutos y 19 segundos. Pelotazos a buena 321. Tantos de saque Altuna III, 0. Olaizola II, 4. Faltas de saque Altuna III, 0. Olaizola II, 0. Tantos en juego Altuna III, 2. Ander Imaz, 0. Olaizola II, 7. Zabaleta, 2. Tantos perdidos Altuna III, 5. Ander Imaz, 4. Olaizola II, 1. Zabaleta, 3. Marcador 0-1, 1-1, 1-11, 3-11, 3-12, 4-12, 4-14, 5-14, 5-20, 6-20 y 6-22. Momios de salida doble a sencillo a favor de Olaizola II y Zabaleta. Incidencias media entrada en el Atano III de Donostia. 810 espectadores, entre ellos Asier Garitano, entrenador de la Real Sociedad. Menos pelotazales de los esperados. DESTACADOSPrimer partido Bakaikoa y Erasun hacen valer su saber estar para derrotar 15-18 a Ugalde, inspirado en ataque por momentos, y Martinez. Tercer partido Mendizabal III impone su chispa y su veteranía en la victoria con Pedro Ruiz por 18-15 ante Peña II y Eskiroz. Balance Aspe conserva su ventaja sobre Asegarce en los duelos entre empresas 4-3.

Zabaleta prolongó hasta San Sebastián el estado de gracia exhibido la semana anterior en Bilbao. La pelota sale eléctrica de su derecha y causa estragos en el Atano III, donde coge mucho peso atrás. Las pocas veces que le apretaron al ocho, armó lo mismo un brazo que otro para coger altura en el frontis y restablecer el orden.

Para frenar a este Zabaleta hace falta un zaguero de similar calibre. Ander Imaz no lo fue. Obligado a jugar la mayoría de las ocasiones detrás de la raya del siete, careció de pegada suficiente para virar el desarrollo del partido. Para cuando Altuna III y el oiartzuarra quisieron darse cuenta, lo tenían ya más cuesta arriba que el Mortirolo. Perdían 1-11 en solo 121 pelotazos. Mascaban el desastre porque, además, ni Olaizola II ni Zabaleta bajaban el pistón. Cerraron huecos. Altuna III, perdió primero la fe y luego el ánimo.

Errores de Imaz

Para colmo, Ander Imaz cometió fallos de derecha que no acostumbra, varios de ellos en su afán de sacudirse el dominio. Quería acelerar para enseñar la espalda a Zabaleta y no enganchó bien sus derechazos. Se le cayeron abajo cuatro.

Minutos después de caer en la semifinal de Bilbao frente al propio Zabaleta, Jokin Altuna apuntó que «los milagros no existen». Hacía falta uno para ganar en la segunda semifinal del Ciudad de San Sebastián. No se produjo. Pero también es justo reconocer que el de Amezketa no atraviesa su momento más dulce. Su excelente actuación del domingo en la final del Torneo San Bartolomé de Elgoibar, en un frontón pequeño y con material motela, no ha encontrado continuidad en Donostia, donde ha completado dos partidos tristes. No anda sobrado de chispa. Pero suya fue la descolgada al ancho desde el cuatro en el 3-11. Tan estéril como preciosa.

Asistieron 810 pelotazales. Se esperaban más. ¿Nos hemos saturado de los duelos entre Altuna y Aimar?