Ni los sets ni los equipos enganchan

Ni la fórmula de los equipos para el Torneo Bizkaia ni la probatura de los partidos a sets en lugar de a 22 tantos han ... calado en el pelotazale, si nos dejamos guiar por la respuesta del público ayer en el frontón Bizkaia de Bilbao. Comenzaba la feria manista de las fiestas de la capital vizcaína y acudieron a la llamada 652 espectadores según cifras oficiales. Pocos para un recinto tan grande. Las butacas de cancha presentaban un aspecto desangelado.

Ni siquiera las eliminatorias disputadas en junio en varias localidades vizcaínas levantaron excesiva expectación. El paréntesis de dos meses entre las semifinales y la final tampoco ayuda.

Alguno incluso ni se acordaba de que este torneo se juega a sets, dos de diez tantos y un posible desempate a cinco en caso de igualada. Solo un corredor de apuestas acudió al Bizkaia cuando en los festivales previos de esta competición no había estado presente ninguno, decisión adoptada por la dificultad que este sistema representa para la cátedra.

Normalizados ya en la cesta punta, la pala y el remonte –en esta modalidad se recuperan los partidos a 30 tantos para el Individual–, los sets aparentan modernidad y permiten en algunos casos mantener mayor grado de emoción e incertidumbre. Sin embargo, ni los propios pelotaris ni muchos pelotazales acaban de aceptar con agrado el ensayo. Seguramente nadie de los presentes en el Bizkaia asistió en respuesta a la llamada de los jokos.

Oiz, compuesto por pelotaris de Aspe, ganó la final a Sollube, formación de Baiko. Los dos primeros partidos dejaron resuelta la contienda, por lo que el tercero pasó a ser de mero trámite. El cambio de tantos a sets no evita esa opción.

Peio Etxeberria, favorito ante Agirre en el choque del cuatro y medio que abrió el festival, tardó en centrarse. De hecho, se vio 9-1 por detrás en el set inicial. Solo a partir de ese momento reaccionó, aunque un fallo suyo de derecha después de aproximarse a un tanto, 9-8, permitió al de La Rochapea tomar la delantera y asegurarse como mínimo el desempate.

Sin embargo, aunque Agirre volvió a escaparse 3-0 en el segundo, el juego había tomado ya otro cariz. Asentado por fin, Etxeberria ajustó la zurda, aseguró la derecha, afinó el saque y se fue directo del 3-0 adverso al 3-10. No paró ahí su racha. También cayeron a su lado todos los tantos del tercer set, programado a cinco. La tacada se alargó a quince. Dieron 296 pelotazos en un duro toma y daca de 56 minutos.

Tampoco Elordi y Zabaleta encontraron despejado el camino. Ni mucho menos. Artola y Albisu tuvieron en su mano el primer parcial gracias a un 7-4. Se quedaron clavados (7-10).

Dispusieron de una renta todavía mayor en el segundo, 8-4, pero Elordi, tan activo como resolutivo, y Zabaleta igualaron a 8. Una parada al txoko de Artola, que acusó falta de ritmo en su reaparición, quebró la racha (9-8), antes de que Albisu, seguro hasta entonces, fallase de derecha los dos últimos tantos (9-10).

Con la suerte echada, un buen Exposito sorprendió a base de punch a Bakaikoa en dos jokos: 4-10 uno y 5-10 otro.