Senar es el nuevo campeón del Cuatro y Medio Serie B. José Mari López
Cuatro y Medio Serie B

Senar resucita a tiempo para doblegar a un valiente Amiano

El irundarra comenzó ganando 0-8, pero tras el 9-14 el ataundarra logró un parcial de 13-1 para calarse la txapela en un frontón Uranzu lleno

Bruno Parcero

Bruno Parcero

Irun

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

Beñat Senar es el nuevo campeón del Cuatro y Medio Serie B tras imponerse a Unai Amiano en la final disputada en el frontón Uranzu ... de Irun por 22-15. El ataundarra hizo valer su favoritismo, aunque sufrió mucho más de lo esperado para doblegar al valiente pelotari irundarra, que salió a por todas espoleado por los suyos y puso contra las cuerdas a su rival, que tardó en reaccionar pero que cuando lo hizo pasó por encima de su oponente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

