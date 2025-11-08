Senar resucita a tiempo para doblegar a un valiente Amiano
El irundarra comenzó ganando 0-8, pero tras el 9-14 el ataundarra logró un parcial de 13-1 para calarse la txapela en un frontón Uranzu lleno
Irun
Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:06
Beñat Senar es el nuevo campeón del Cuatro y Medio Serie B tras imponerse a Unai Amiano en la final disputada en el frontón Uranzu ... de Irun por 22-15. El ataundarra hizo valer su favoritismo, aunque sufrió mucho más de lo esperado para doblegar al valiente pelotari irundarra, que salió a por todas espoleado por los suyos y puso contra las cuerdas a su rival, que tardó en reaccionar pero que cuando lo hizo pasó por encima de su oponente.
Amiano sorprendió a todos con un arranque pleno de determinación. Hizo mucho daño con su izquierda y se puso con un 0-8 a favor. La cara de Senar, desconocido y superado, era un poema.
El irundarra llegó al ecuador del partido mostrando una consistencia de la que a veces ha adolecido (4-11) y con una dos paredes espectacular puso el 9-14 antes de que Senar se fuera a la silla junto a su hermano.
A la vuelta, el partido fue otro. Senar se despojó de sus miedos, fue encontrando su mejor versión y a Amiano se le vino el mundo encima. El ataundarra logró un parcial de 13-1 en el que lució su gancho de izquierdas y finiquitó la final con rapidez, aunque el Uranzu supo reconocer el valor de Amiano.
