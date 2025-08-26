La semifinal de hoy, cuarto partido de Ezkurdia en agosto
San Sebastián
Martes, 26 de agosto 2025, 02:00
Artola e Iztueta esperan en la final del viernes del Donostia Hiria a la pareja vencedora de la eliminatoria entre Altuna III-Rezusta y Ezkurdia- ... Zabaleta de esta noche en el Atano III. El festival, sin televisión en directo, comienza a las 21.15 horas con la semifinal del Serie B que Egiguren V y Bikuña disputan contra Salaberria y Gabirondo.
Joseba Ezkurdia, por cierto, disputa hoy su cuarto partido en agosto. Muy pocos para un pelotari de su talla, delantero campeón del Parejas. Lleva doce días sin jugar, desde el compromiso del Masters CaixaBank del jueves 14 en Mallabia. Si gana la semifinal donostiarra, le esperarán otros dos encuentros este mes: el viernes en el Atano III y el sábado en Irurtzun.
