Endika Barrenetxea lleva una semana ajetreada entre el trabajo en la empresa familiar, las clases de preparto –va a ser padre por primera vez–, los ... entrenamientos... El sábado le espera en su segunda casa, Galarreta, la final del Individual contra Aritz Juanenea.

– ¿Cuántas finales del Individual suma con la de este sábado?

– Seis. La primera fue en 2016 contra Urriza, a quien me enfrenté en tres más. En la del año pasado tuve como rival a Ansa y esta vez juego contra Juanenea.

– Clasificado desde la liguilla, ¿se ha hecho larga la espera?

– Necesitaba hacer 24 tantos en mi partido de la tercera jornada de la liguilla, el 6 de septiembre. No se me ha hecho larga porque ese día terminé agotado, quizá por la tensión propia del Campeonato. La semana pasada ya fue normal y en esta me he centrado en los entrenamientos.

– No jugó por parejas el sábado.

– Yo mismo pedí que no me programaran. Prefería vestirme de blanco dos semanas antes de la final y no la anterior, sobre todo por el riesgo a un mal golpe o a una lesión. Ya vemos cómo ha andado Ansa las últimas semanas. Y el sábado, sin ir más lejos, Ezkurra II recibió un pelotazo en la mano que no le rompió algún dedo de milagro.

– Juanenea es un remontista al que se ha enfrentado a menudo.

– Nos habremos enfrentado unas cinco veces entre Individual y Masters. Hace dos años me ganó la semifinal. Creo que los demás duelos han caído de mi lado.

– Destaque algunas cualidades de su oponente.

– Subrayaría dos. El poder de su pelotazo, ante el cual a veces no queda otra que apartarte. Y Aritz es imprevisible.

– ¿Cómo son los Barrenetxea IV-Juanenea?

– Por lo general, duros. Por suerte para mí, he podido sacarlos adelante a partir de mitad de partido. Cuando Juanenea está fresco, complica la vida al contrario. Siempre está en el sitio y suelta el golpe en todas las posturas.

– ¿Cómo se ha encontrado usted durante el Campeonato?

– Muy, muy bien. He ganado mis tres partidos. El día que se lesionó Ansa me estaba sintiendo a gusto. He adquirido en la fuerza de las piernas.

– ¿Ha variado la preparación?

– Estuve catorce días hospitalizado en febrero por una infección en la pierna y para la rehabilitación me recomendaron acudir al centro Ammma. Empecé en las instalaciones de Miramón y ahora hago el trabajo de fuerza en las de Bera Bera. Me ha ayudado.

– ¿Cuida el peso?

– De acuerdo con el nutricionista, Aitor Ugalde, empecé el Individual por encima de mi peso ideal porque los entrenamientos para esta modalidad suponen un desgaste grande. Ahora estoy en 88 kilos. Gané mi primera txapela con 84 y con la enfermedad de Crohn bajé a 80. La estrategia fue subir a 90-91 para defenderme de los brotes de esta afección.

– ¿Cómo pierde kilos?

– Reduzco un 20% la ingesta. Como de lo mismo pero menos cantidad. Si antes consumía 125 gramos de arroz y tres huevos, por ejemplo, ahora son 75 y dos. Peso todo lo que como.

– ¿Le ha funcionado el saque?

– Desastre. El lunes fui a Galarreta e hice 30 saques. Esta semana andaré cerca de los 200 en total en los entrenamientos.

– Hasta ahora no ha recurrido al saque al ancho...

– No está el horno para bollos. Aunque mi número de tantos de saque ha sido aceptable, me falta continuidad a la hora de dirigirlos.

– ¿Qué material prefiere?

– Durante todo el Campeonato me he encontrado a gusto con la pelota T5. A veces optamos por una distinta para tener la posibilidad de desplegar otro tipo de juego. Esta vez quería las tres iguales. Estaba convencido de que Juanenea cogería las tres más secas porque le ha ido bien con ellas en los partidos anteriores.

– Es su sexta final en el Individual y tiene 35 años. ¿Desaparece los nervios con la experiencia?

– No desaparecen pero sí ves la final de otra manera. Los primeros años me costaba incluso respirar los días anteriores. Ahora conozco lo que voy a vivir. Luego, hay que saber reaccionar la tarde del partido. Soy consciente de que empezaré un poco agarrotado.