PREVENCIÓN Segunda sesión de plasma en la rodilla para Aretxabaleta DV Miércoles, 7 noviembre 2018, 06:57

Andoni Aretxabaleta se somete a una segunda sesión de plasma en la rodilla hoy en Vitoria, donde le trata el doctor Mikel Sánchez. El de Markina arrastra pequeñas molestias en el tendón rotuliano. «En los partidos no siento dolor, pero me han recomendado un tratamiento preventivo para evitar posibles lesiones en el futuro. La primera infiltración fue en el hueso y en el tendón. La segunda va a ser solo en el tendón». Para no forzar, ha renunciado a su partido del domingo en el Beotibar de Tolosa.