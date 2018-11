«Antes era sargento y ahora ha subido a capitán» Jueves, 15 noviembre 2018, 07:49

Subraya José Antonio sobre su sobrino que «ha cogido confianza en sí mismo. En su día tenía mucho respeto a pelotaris como Irujo y compañía. La txapela del Parejas le ha ayudado. Antes era sargento y ahora ha subido a capitán. Lo que nunca ha perdido son las ganas de trabajar y de progresar. Si era el noveno del escalafón, aspiraba a ganar al octavo. Veo bien a Joseba para la final del domingo, pero no voy a dar un pronóstico porque fallo ocho de cada diez». Residente en Alegia, el tío de Ezkurdia conoce muy bien a Jokin Altuna. «Vive a pocos kilómetros de mi casa. ¡Cómo no me va a gustar Altuna III! Es muy listo, un gran pelotari. También sigo de cerca a Artola, por supuesto».