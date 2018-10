Santxo y Gorrotxategi, chicos de oro Xabi Santxo y Aitor Gorrotxategi muestran sus medallas de oro en el frontón de Usurbil. / ARIZMENDI El usurbildarra y el hernaniarra acaban de ganar el título mundial de mano parejas en Barcelona | El delantero es profesor en la ikastola Udarregi y el zaguero, que cuelga el gerriko, trabaja en una oficina de Laboral Kutxa en Zarautz JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 24 octubre 2018, 07:42

Xabi Santxo, usurbildarra de 26 años, y Aitor Gorrotxategi, hernaniarra de 30 que cumplirá 31 en noviembre, consiguieron el sábado en Barcelona poner el broche de oro a unas carreras extensas en el campo aficionado. No han recibido la llamada de ninguna de las dos grandes empresas, Asegarce y Aspe, pero son campeones del Mundo, título que mantendrán por lo menos hasta 2022. Campeones de Gipuzkoa y de Euskal Herria en más de una ocasión, les faltaba subir a lo más alto del podio en la cita cumbre a nivel internacional. Ya lo han conseguido.

La medalla de oro supone el premio a un trabajo bien hecho y a varios meses de tensión en pos de un objetivo que apetecía a ambos. Gorrotxategi, el zaguero, relata que «en mayo nos dijeron que figurábamos en la preselección para el Mundial. Asistimos a una concentración en la que nos tomaron los datos físicos: peso, nivel de grasa... Nos marcaron unas pautas de preparación. Desde mayo hemos enfocado todo hacia el Mundial. Pasamos pruebas físicas, en junio, agosto y septiembre».

Santxo, el delantero, apunta que «hemos realizado la preparación física cada uno por nuestro lado. Regularmente íbamos juntos a Pamplona, al frontón de Oberena, a los entrenamientos de la selección. Conocernos bien, llevar tiempo juntos y haber jugado muchos partidos como pareja nos ha ayudado». Son compañeros en el Pagazpe, club al que Gorrotxategi llegó «hará unos cinco años».

En la final del sábado superaron con autoridad (10-1 y 10-4 en dos jokos) a la pareja de la selección francesa, formada por... tres pelotaris. El excampeón manomanista Xala jugó de principio a fin, con Mendy de zaguero en el primer set e Iturbe, el recambio, en el segundo.

Gorrotxategi destaca que fue «el partido más difícil para nosotros. En la semifinal, el seleccionador alineó a Yoldi y Beroiz. Los mexicanos hicieron un cambio y se acercaron a un tanto, 8-7, pero nuestros compañeros de equipo se impusieron 10-7. Son partidos duros porque notas la presión del Mundial». Santxo añade que en la primera fase funcionaron las rotaciones. «Contra Cuba jugaron Yoldi y Gorrotxategi. Frente a Estados Unidos salí yo con Beroiz».

De hecho, ser titular por España en la final entraña prácticamente mayores dificultades que ganar los partidos. El zaguero hernaniarra reconoce que «el primer objetivo era ser titular. Junto a nosotros estaban los navarros Yoldi y Beroiz. Hasta la víspera no supimos quiénes íbamos a jugar. Ya en la preselección tuve que luchar por una plaza con otros dos zagueros, Arkaitz Peñas y Josu Bergera. Los entrenamientos para acceder al equipo son a cara de perro. No hay bromas en los partidillos».

Enfrentarse como delantero a un rival de la talla de Xala sirve de acicate a Santxo. «El noventa por ciento de los partidos que he jugado con Garfe -promotora que programa partidos con exprofesionales y aficionados- han sido contra Yves. Nos conocemos bien y mantenemos una magnífica relación personal».

Santxo y Gorrotxategi son manistas baqueteados y con una larga trayectoria a sus espaldas. Acumulan victorias en competiciones oficiales y torneos por invitación. «Este año he ganado el Campeonato de Euskal Herria, el élite de parejas en Zumarraga y los torneos de Usurbil y Lezo», cuenta Xabi Santxo. «No llevo la cuenta de mis partidos, pero me he prodigado algo menos que otros años. De todas maneras, son suficientes. Además, la Federación Española nos impidió jugar a partir del 16 de septiembre para centrarnos en el Mundial. Nos hemos limitado a los entrenamientos y también hemos dejado encuentros que teníamos con Garfe».

Año de 110 partidos

Aitor Gorrotxategi, vencedor en 2018 del Campeonato de Euskal Herria y de los torneos de Lezama y Lezo, sí computa sus compromisos. «Rondaré los 70. Tengo años en los que he llegado a 110. Últimamente ha bajado ese número ya que los organizadores de los torneos privados llaman sobre todo a gente joven. Los aficionados veteranos como yo quedan prácticamente fuera de ese circuito».

Esa es una de las razones por las que el zaguero hernaniarra ha decidido abrir un paréntesis en su carrera como pelotari. «Voy a descansar un tiempo. En principio, no tengo intención de volver a jugar a pelota. Ahora mismo estoy más en que me retiro que en una posible vuelta a las canchas. Mi verdadera profesión es la de empleado en una oficina de Laboral Kutxa en Zarautz. Juego a pelota desde los ocho años. Paso muchos kilómetros en la carretera, tanto de conductor como de copiloto. Hago unos 40.000 kilómetros anuales a mi automóvil. Además, hace cuatro meses fui padre de un niño, Telmo. Ha llegado el momento de parar». ¡Qué mejor que retirarse como campeón del Mundo!

Tampoco la pelota es el oficio principal de Xabi Santxo. «Soy profesor. Hago sustituciones. Entre una cosa y otra, llevo tres años en la ikastola Udarregi de mi pueblo, Usurbil».

Lo mismo Santxo y Gorrotxategi como sus compañeros de selección de las distintas modalidades han vivido una semana intensa y bonita en Barcelona, con los frontones de Vall d'Hebron repletos de pelotazales. «Las entradas estaban agotadas desde agosto», destaca el delantero usurbildarra. «Se quedó gente fuera del frontón en varias funciones y, al parecer, algunos pusieron entradas a la reventa en internet».

Tuvieron quebraderos de cabeza para adquirir localidades para sus seguidores más próximos. «Conseguí algunas a través de un amigo de Barcelona», señala Santxo, arropado por su pareja y sus padres. Tampoco Gorrotxategi estuvo solo. «Vinieron mi amona y Amaia con el niño. Como todavía disfruta de permiso de maternidad, aprovechó para ir a Barcelona. Se alojaron en un hotel distinto al nuestro».

Así son Santxo y Gorrotxategi, chicos de oro, los dos guipuzcoanos que han subido a lo más alto del podio en el reciente Mundial de pelota.