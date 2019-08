Pelota Salaberria: «La llamada de Errandonea me pilló en la siesta» Iker Salaberria encuentra la recompensa a los magníficos resultados obtenidos a lo largo de 2019. / MICHELENA Iker Salaberria debutará con Aspe el segundo fin de semana de noviembre JOSEBA LEZETA Martes, 27 agosto 2019, 06:26

Aquel niño que jugueteaba en el frontoncillo situado al lado del vestuario del Labrit de Pamplona con todos los pelotaris de Asegarce y Aspe debutará como manista profesional entre el 8 y el 10 de noviembre, el segundo fin de semana de ese mes. Aquel chaval es Iker Salaberria, fichado por Aspe después de que también Baiko lo tuviera en su agenda de futuribles. Finalmente, la promotora de Eibar le concede una oportunidad que el delantero de Goizueta, quien cumplirá 20 años este jueves, ha aceptado de buen grado. «Es el mejor regalo de cumpleaños», asegura.

Salaberria recuerda que «mi aita, Ángel, es juez de pelota e iba al Labrit prácticamente todos los sábados para los partidos de profesionales. Yo tendría unos seis años cuando comencé a acompañarle». Su afición a la pelota era tal que «mientras se disputaban los partidos, jugaba en el pequeño frontón interior que hay detrás del frontis. Compartía el calentamiento de los que iban a saltar a la cancha. Ahora, voy a jugar contra algunos de ellos».

Confiesa que «el fichaje me ha pillado por sorpresa. No me lo esperaba. Se pusieron en contacto conmigo el lunes de la semana pasada. La llamada de Inaxio Errandonea -director comercial de Aspe- me pilló en la siesta. Me ofreció la posibilidad de debutar y que pasara por la oficina». Acudió ayer a Eibar «para firmar. El contrato es para dos años». Entrará en vigor en noviembre, cuando debute, y expirará en ese mismo mes de 2021.

Claro, es posible que la llegada de Salaberria a Aspe acarree daños colaterales entre los delanteros 'veteranos' de la plantilla. Julen Retegi y Aitor Mendizabal terminan contrato en diciembre de este año.

Iker Salaberria ha acumulado una larga lista de victorias en un 2019 fructífero. Ha vencido en los torneos de parejas de «Tolosa, Lezama, Mallabia y Errenteria. También en el GRAVNI sub 22 con Arbizu de compañero y en el Interpueblos de Navarra como integrante del equipo de Doneztebe. A nivel individual, he ganado el cuatro y medio de Bergara».

El Antiguo y Zumaia

Actualmente se halla inmerso en dos competiciones que llegan a su conclusión esta semana. «Hoy, martes, disputo el tercer partido de la liguilla de semifinales del Torneo del Antiguo. Llevo de zaguero a Alduntzin». Han ganado sus choques de las dos primeras jornadas y «tenemos opciones de clasificarnos para la final del sábado por la mañana». Entre ambos compromisos le espera el jueves por la noche, día de su cumpleaños, la final del «Dinastía Etxabe de Zumaia. Mi compañero es Altuzarra y jugamos contra Canabal y Arbizu».

Después afrontará «el torneo de Lezo y el Muebles Polque. A continuación empezaré a prepararme para el debut», asegura este alumno de grado superior de Mecánica. «Estudio en Andoain».

Se declara admirador de «Aimar Olaizola. Es de Goizueta, como yo, y siempre le he seguido. También me gustan Ezkurdia, Irribarria y Altuna III», con los que compartirá cuadro a partir de noviembre. La llegada a Aspe también va a suponer cambios a nivel de preparación. «Me pongo a las órdenes de Jokin Etxaniz, con quien ya ensayé en su día tanto en el Labrit de Pamplona como en el Beotibar de Tolosa. En cuanto a la preparación física, hasta ahora iba a Iruñea, pero ya me han dicho que a partir de ahora voy a formar parte del grupo de Justo Lillo, encargado de este apartado en la empresa de Eibar».

Salaberria no se marca objetivos a largo plazo: «Al principio tendré que amoldarme al ritmo de profesionales, más alto que el de los aficionados. Iré poco a poco».