Pelota Rezusta, 'veterano' a los 25 años Beñat Rezusta y Danel Elezkano preparan sus protecciones ayer en Bergara. Detrás, José Javier Zabaleta y Jon Apezetxea. / FÉLIX MORQUECHO Solo dos zagueros, Albisu y Zabaleta, han jugado más ediciones del Parejas | «He llevado la misma preparación que en anteriores campeonatos», asegura a las puertas de su quinta participación JOSEBA LEZETA BERGARA. Viernes, 23 noviembre 2018, 07:02

La condición de veterano no depende siempre de uno mismo. La edad y la experiencia de quienes te rodean contribuyen a que te vean de esa manera. Le sucede a Beñat Rezusta. Aunque a sus 25 años es el quinto zaguero más veterano entre los ocho titulares del Campeonato de Parejas -tras Jon Ander Albisu (28), Ladis Galarza (28), José Javier Zabaleta (27) y Andoni Aretxabaleta, que el domingo cumple 26-, si tomamos como referencia el número de participaciones, el zurdo de Bergara va a sumar la quinta, solo por debajo de Albisu (8) y Zabaleta (6) entre los pelotaris de su posición.

«Si tenemos en cuenta los zagueros que se han retirado y los jóvenes que han llegado, cabe pensar eso», concluye Rezusta. «Es mi quinto campeonato. Empecé con Julen Retegi, jugué el segundo con Juan Martínez de Irujo, formé pareja con Iker Irribarria en el tercero y este va a ser el segundo que disputo con Danel Elezkano. Hace cinco temporadas y media que llegué a Aspe. No llevo demasiado tiempo en el campo profesional, pero es verdad que hay muchos jóvenes en la plantilla».

Beñat Rezusta entiende que la experiencia ayuda porque «sé cómo es el campeonato. Al principio se me hacía extraña hasta la elección de material porque era algo que no había hecho nunca. Ahora conozco la rutina de la semana: partido, entrenamiento, elección y otra vez partido. Estos dos últimos años, por ejemplo, desde el día de la presentación conocemos todas las fechas y los frontones en los que nos toca jugar en la primera vuelta. Sabes que en tal jornada vas a tener más días, menos en esta otra... Eso ayuda a planificar tus entrenamientos, dónde programarlos, así como tus periodos de actividad y descanso».

Material BERGARA Elezkano II y Rezusta se inclinan por pelotas de 106, 105 8 y 105.5 gramos, algo más vivas que las de los contrarios. Irribarria y Zabaleta separan tres de 106 2, 106 y 105.4 de corte similar. Nadie mostró queja alguna por el lote. BEOTIBAR DE TOLOSA Ninguno de los cuatro manistas se colocó tacos para elegir Habían entrenado por la mañana en el frontón y Rubén Beloki, el intendente, lanzó las pelotas al frontis para que las evaluaran sus pupilos. Bengoetxea VI y Ander Imaz escogen pelotas de medio bote de 106 2, 105.2 y 104.5. Artola y Mariezkurrena II optan por unas con más salida de 105.3, 104.7 y 104.2.

Afirma el de Bergara sobre la preparación que «he cumplido lo que me han mandado. Ya fuera de la dinámica propia del verano, he podido hacer entrenamientos más fuertes de frontón y también he cuidado el aspecto físico. Pero sin introducir ninguna modificación respecto a años anteriores».

Incluso, ha dispuesto de partidos suficientes durante el otoño. «Mientras se disputaba el Campeonato del Cuatro y Medio era habitual que disminuyera el número de encuentros de quienes no participábamos. Esta vez no ha sido así. He jugado uno a la semana... salvo estos días. El último fue con Danel Elezkano contra Artola y Mariezkurrena II el sábado 10 en el Labrit de Pamplona. Creo que hicimos un buen partido».

La zurda, bien

La mano izquierda no le ha dado quebraderos de cabeza en los últimos meses. «Salvo los contratiempos habituales en un pelotari, nada destacable. Durante el verano anduve bastante bien». Cuida la zurda con mimo y delicadeza.

Repetir con Elezkano II de compañero le da tranquilidad. «El año pasado anduve a gusto con Danel», subraya Rezusta. Acabaron subcampeones y ganaron en trece de los diecisiete compromisos que afrontaron juntos. «Más tarde, en septiembre, nos impusimos en el Masters. Pasamos muchas horas juntos».

Aunque Elezkano II y Rezusta figuran en el grupo de favoritos, el zaguero de Bergara considera que «no es fácil dar un pronóstico. Alguna de las parejas que figuran a priori entre las favoritas irá hacia abajo. Otra que apenas cuenta, en cambio, dará un gran rendimiento. Ahora mismo suenan con fuerza Irribarria-Zabaleta y Olaizola II-Albisu, pero seguro que habrá alguna sorpresa que estará arriba al lado de las mejores».

Elezkano II y Rezusta debutarán precisamente ante Irribarria y Zabaleta el domingo por la tarde en el Municipal de Bergara, donde el manista local estará arropado por sus numerosos incondicionales.