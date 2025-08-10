Rezusta suspende por una infección en el codo

J. L. Domingo, 10 de agosto 2025, 21:21 Comenta Compartir

Beñat Rezusta causa baja esta noche en Covaleda por una infección en el codo derecho, producto de una herida sufrida en el partido del 31 de julio en Azpeitia. Ha tomado antibiótico. Le sustituye Zabaleta como zaguero de Altuna frente a Jaka y Mariezkurrena II. De momento, Rezusta no está descartado para Zestoa.