Pelota Rezusta reconoce que «al inicio he estado mucho al lado del rebote» Domingo, 10 marzo 2019, 09:23

Beñat Rezusta mostró su satisfacción tanto por el punto como por el rendimiento individual ofrecido sobre la cancha del Labrit. «Estamos muy contentos. Esperábamos un partido duro, sobre todo al principio, y nos ha costado porque Víctor y Albisu le dan mucho a la pelota. Al inicio he estado mucho al lado del rebote. Pero hemos seguido trabajando y creo que ellos han bajado un poco su rendimiento y por ahí se ha roto el partido. Ya en la segunda parte del encuentro, Danel ha cogido más pelota. Les ha hecho daño con la volea y el gancho porque le metía ritmo al juego. Víctor lo ha pasado mal ahí. Me he sentido a gusto jugando y tenemos una ilusión tremenda para hacer unas buenas semifinales. Es un buen punto y un buen marcador», señaló en referencia a posibles empates para decidir el pase a la final.