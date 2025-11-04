Retrasan dos días el festival de Oiartzun por la coincidencia con la Liga de Naciones

La organización del Torneo Bankoa ABANCA-DV modifica el calendario y los carteles de las eliminatorias de cuartos de final debido a la coincidencia de ... fechas con la Liga de Naciones, programada en Bilbao del 23 al 30 de noviembre y donde estará presente Euskal selekzioa. Los cambios afectan a dos funciones. La del sábado 22 en el Astelena de Eibar conserva la fecha, pero cambia parte de su composición. La del Madalensoro de Oiartzun, prevista en principio para el domingo 30, se retrasa dos días, al martes 2 de diciembre y comenzará a las 19.00 horas.

El objetivo del ajuste es permitir a pelotaris de las selecciones poder estar presentes en las dos competiciones con la mayor normalidad posible. Beñat Zubizarreta y Unax Landa, que formarán pareja en Oiartzun, están seleccionados por Euskadi, mientras que Salsamendi, Oskoz, Zabaleta y Capellán figuran entre las preconvocadas por España.

El programa del Astelena, donde en principio anunciaban un partido de cada categoría el sábado 22 a partir de las 16.00 horas, estará compuesto finalmente por dos eliminatorias de promesas (Izagirre-Moto contra Markel Salaberria-Figueroa y Ramirez-Aitor Etxebarria contra Egurrola-Ormaetxea, combinación que iba a resolverse en el Madalensoro) y una de categoría sénior (Beñat Apezetxea-Elorz frente a Ibarluzea-Asier Balerdi).

El duelo de mujeres programado para el Astelena, Laia Salsamendi contra Andrea Capellán, pasa definitivamente a Oiartzun. Compartirá cartel con el Goiuri Zabaleta-Leire Oskoz y el choque sénior entre Beñat Zubizarreta-Landa e Iker Egiguren-Santesteban.

Concedidas las últimas plazas en el Madalensoro, llegará el turno de las semifinales, fijadas el sábado 6 de diciembre en el Atano III de Donostia y el sábado 13 de diciembre en el Beotibar de Tolosa.