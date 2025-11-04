Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nico Fernández entra de derechas con Landa a su espalda en un partido disputado en el Madalensoro de Oiartzun Gorka Estrada
Torneo Bankoa-Abanca DV

Retrasan dos días el festival de Oiartzun por la coincidencia con la Liga de Naciones

Tendrá lugar el martes 2 de diciembre y varía su cartel, como el de cuartos de una semana antes en el Astelena de Eibar

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:47

Comenta

La organización del Torneo Bankoa ABANCA-DV modifica el calendario y los carteles de las eliminatorias de cuartos de final debido a la coincidencia de ... fechas con la Liga de Naciones, programada en Bilbao del 23 al 30 de noviembre y donde estará presente Euskal selekzioa. Los cambios afectan a dos funciones. La del sábado 22 en el Astelena de Eibar conserva la fecha, pero cambia parte de su composición. La del Madalensoro de Oiartzun, prevista en principio para el domingo 30, se retrasa dos días, al martes 2 de diciembre y comenzará a las 19.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retrasan dos días el festival de Oiartzun por la coincidencia con la Liga de Naciones

Retrasan dos días el festival de Oiartzun por la coincidencia con la Liga de Naciones