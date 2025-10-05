Resultados de los partidos de pelota
Domingo, 5 de octubre 2025, 09:25
Soria
Campeonato del Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Exposito, 18; Amiano, 22. Primera. Darío, 19; Zabala, 22. Ezkurdia y Rezusta, 15; Jaka y Mariezkurrena II, 22.
Zalla
Viernes noche. Agirre y Ugartemendia, 18; Salaberria y Eskuza, 16.
Donamaria
Plazaz plaza. Final. Iturriaga y Galeano, 22; Barrokal y Mendiburu, 15.
Zubiri
Remonte. Sagaseta y Barricart, 30; Ezkurra III y Mitxeo, 27. Torneo de Navarra. Final. Uterga y Agirrezabala, 31; Otxandorena y Otano, 35.
Gartzaron
Octavos. Chicas. Lizarralde y Zabala, 18; Uriarte y Pueyo, 10; Alevín. Arratibel y Aldasoro, 18; Otamendi e Idoate, 1. Baztarrika y Mikelpelizena, 4; Arrieta y Arandia, 18. Infantil. Lizarralde y Egiguren, 18; Arrieta e Izagirre, 16. Eizagirre y Labaka, 18; Bengoetxea y Aierdi, 8. Cadete. Antimasberes y Otaegi, 18; Bengoetxea y Goikoetxea, 4. Paraguayo y Anzizar, 18; Egaña y Oreja, 5. Juvenil. Ramirez y Lacalle, 20; Olaiz y Aitor Etxeberria, 22. Madina y Segurola, 22; Sagastibeltza y Telletxea, 19. Sénior. Cestau y Urruzola, 22; Astiz y Garatea, 17. Oskoz e Irurita, 22; Mariezkurrena y Fernández, 6.
Lekunberri
Féminas. Torneo de Navarra. Finales. Mano. Goxua. Martínez y Labaka, 18; Fernández y Peque, 10. Paleta. Goma. Segunda. Campos y Garmendia, 20; Arrosagaray e Irazusta, 12. Cuero. Élite. Murillo y Sarasibar, 0; Nagore y Goyenetche, 2 (7-15 y 4-15).
HOY PROFESIONALES
Astelena de Eibar
A las 5.30. Campeonato del Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Aldabe contra Rekalde. Primera. Larrazabal contra Zubizarreta III. Elordi y Martija contra Peña II e Imaz.
Urnieta
A las 6.30. Remonte. Goikoetxea V y Apezetxea contra Jabalera y Eskudero.
HOY AFICIONADOS
Oñati
A las 5. San Migel txapelketa. Juvenil. Izagirre y Ormaetxea contra Olaiz y Aitor Etxeberria. Sénior. Galarza y Sotil contra Beñat Apezetxea y Erle.
Gartzaron
A las 10. Octavos. Alevín. Madariaga y Madariaga contra Illarramendi y Etxarri. Calleja y Lareki contra Goñi y Zubieta. Infantil. Juantorena y Gelbentzu contra Igoa y Lazkanotegi. Cadete. Etxaniz y Olano contra Etxepare e Illarramendi. Juvenil. Rekalde y Okiñena contra Perurena y Meabe. Sénior. Barbajero y Alduntzin contra Gorostidi hnos.
Bilbao-La Esperantza
A las 12 y a las 3. Hiru Hiriburuak. Semifinales. Juvenil. Promesas. Urrutikoetxea y Berasaluze contra Arratibel y Galardi. Insausti y Betegi contra Lopez de Okariz y Ozaeta. Élite. Salsamendi y Bertiz contra Etxegarai y Gaminde. Arrizabalaga y Bergara contra Zabaleta y Mendizabal.
Navarra Arena de Pamplona
A las 5.30. Féminas. Torneo de Navarra. Finales. Paleta goma. Inunciaga y Larraza contra Eziolaza y Eguzkiza. Mano. Promesas. Crespo y Arratibel contra Sorondo y Alberro. Élite. Ibarrola y Mendiburu contra Salsamendi y Mendizabal.