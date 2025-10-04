Resultados de los partidos de pelota
Sábado, 4 de octubre 2025, 09:06
RESULTADOS
Alegia
Campeonato del Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Eskiroz, 22; Salaverri II, 2. Primera. Artola, 15; Bakaikoa, 22.
Zalla
Campeonato del Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Lizeaga, 11; Murua, 22. Primera. Ezkurdia, 22; Elordi, 17.
Galarreta de Hernani
Remonte. Kronika jaialdia. Semifinales. Aiestaran VII y Barrenetxea IV, 20; Goikoetxea V y Apezetxea, 10. Azpiroz y Aiestaran VI, 20; Gurrutxaga y Zubiri, 14. Final. Azpiroz y Aiestaran VI, 10; Aiestaran VII y Barrenetxea IV, 20.
Bizkaia de Bilbao
Pala. Torneo por equipos. Endika García, 3; Sangines, 0 (10-1, 10-7 y 10-1). Iparragirre y Gaizka Pérez, 0 Sangines y Silvestru, 3 (3-10, 7-10, 7-10).
Villabona
Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Sagastibeltza y Beroz, 14; Perurena y Castro, 22. Sénior. Ibarluzea y Asier Balerdi, 22; Apaolaza y Leonet, 16.
HOY PROFESIONALES
Soria
A las 5.30. Campeonato del Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Exposito contra Amiano. Primera. Darío contra Zabala. Ezkurdia y Rezusta contra Jaka y Mariezkurrena II.
Donamaria
A las 6. Plazaz plaza. Final. Iturriaga y Galeano contra Barrokal y Mendiburu.
Zubiri
A las 6. Remonte. Sagaseta y Barricart contra Ezkurra III y Mitxeo. Torneo de Navarra. Final. Uterga y Agirrezabala contra Otxandorena y Otano.
HOY AFICIONADOS
Gartzaron
A las 4. Octavos. Alevín. Baztarrika y Mikelpelizena contra Arrieta y Arandia. Infantil. Eizagirre y Labaka contra Bengoetxea y Aierdi. Cadete. Antimasberes y Otaegi contra Bengoetxea y Goikoetxea. Paraguayo y Anzizar contra Egaña y Oreja. Juvenil. Madina y Segurola contra Sagastibeltza y Telletxea. Sénior. Oskoz e Irurita contra Mariezkurrena y Fernández.
Lekunberri
A las 10.30 de la mañana. Féminas. Torneo de Navarra. Finales. Mano. Goxua. Martínez y Labaka contra Fernández y Peque. Paleta. Goma. Segunda. Campos y Garmendia contra Arrosagaray e Irazusta. Cuero. Élite. Murillo y Sarasibar contra Nagore y Goyenetche.
MAÑANA PROFESIONALES
Astelena de Eibar
A las 5.30. Campeonato del Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Aldabe contra Rekalde. Primera. Larrazabal contra Zubizarreta III. Peña II e Imaz contra Peio Etxeberria y Martija.
Urnieta
A las 6.30. Remonte. Goikoetxea V y Apezetxea contra Jabalera y Eskudero.
MAÑANA AFICIONADOS
Oñati
A las 5. San Migel txapelketa. Juvenil. Izagirre y Ormaetxea contra Olaiz y Aitor Etxeberria. Sénior. Galarza y Sotil contra Beñat Apezetxea y Erle.