Resultados de los partidos de pelota
Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:54
RESULTADOS
Lekeitio
Masters CaixaBank. Serie B. Semifinal. Agirre y Eskuza, 14; P. Etxeberria y Morgaetxeberria, 22. Primera. Altuna III y Eskiroz, 22; Jaka y Zabaleta, 9.
Zaratamo
Urrutikoetxea y Ugartemendia, 22; Larrazabal y Salaverri II, 19.
Galarreta de Hernani
Remonte. Oriamendi txapelketa. Aiestaran VII y Martirena, 1; Jabalera y Eskudero, 2 (15-10, 6-15 y 1-8). Individual. Barrenetxea VI, 30; Azpiroz, 24. Goikoetxea V y Juanenea, 0; Aldabe y Zubiri, 2 (12-15 y 9-15).
Pau
Cesta. Pau Cup. Final. Erkiaga y Lekerika, 1; Olharan y Manci, 2 (7-15, 15-14 y 2-5).
Artajona
Remonte. Torneo Comunidad Foral de Navarra. Zeberio II y Ion, 23; Uterga y Agirrezabala, 35.
Igoa
A las 12. Alevines. Alsua y Arza contra Irazu y Almandoz. Seniors. Iriarte y Murillo contra Errazkin y Labaka.
Gartzaron
Alevines. Cruz y Arruabarrena, 14; Juaristi y Mendizabal, 18. Aginaga y Zabaleta, 6; Arratibel y Aldasoro, 18. Infantiles. Ibarbia y Makatzaga, 5; Merino y J.Goñi, 18. Cadetes. Leitza y Santesteban, 0; Makatzaga e Izagirre, 18. Juveniles. Nazabal y Artetxe, 22; Zearra y Arakistain, 7. Del Campo y Arriolabengoa, 22; Artetxe y Ruiz de Urbina, 21.
Latasa
Campeonato de Gartzaron. Juveniles. Rekalde y Okiñena, 22; Arregi y Castro, 15. Perurena y Etxeberria, 22; Gómez y Goñi, 17. Senior. Astiz y Garatea, 22; Baleztena y Torrecillas, 4.
Igoa
Campeonato de Gartzaron. Alevines. Alsua y Arza, 18; Irazu y Almandoz, 5. Senors. Iriarte y Murillo, 22; Errazkin y Labaka, 9.
HOY PROFESIONALES
Legutio
A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Semifinal. Darío y Eskiroz contra Zubizarreta IIII y Bikuña. Primera. Zabala y Mariezkurrena II contra Larrazabal y Rezusta.
Cizur Menor
A las 12. Senar y Ugartemendia contra De la Fuente y Aldabe.
Belorado
A las 6. Cuatro y medio. Bakaikoa contra Alberdi II. Urrutikoetxea y Albisu contra Jaka e Iztueta.
Alsasua
A las 5. Remonte. Torneo Comunidad Foral de Navarra. Uterga y Agirrezabala contra Matxin y Barricart.
HOY AFICIONADOS
Gartzaron
A las 10. Alevines. Bengoetxea y Lazkoz contra Elizegi y Zabaleta. Infantiles. Iñarrea y Agesta contra Eizagirre y Labaka. Arteaga y Gonzalez contra J. Zestau y Korta. Cadetes. Otaegi y Oses contra I. Arsuaga y Bengoetxea. Juveniles. Ramirez y Lacalle contra Alberdi y Alberdi. Bidan y Teletxea contra Olaizola y Alkantara.
Zarautz-Aritzbatalde
A las 5.30. Semifinales. Juvenil. Bidezabal y Arretxe contra Baleztena y Errasti. Promesas. Nazabal y Elorz contra Ramirez y Okiñena.
Oiartzun
A l as 10.30. Enrqiue Abril. Rebote. Txost contra Zaharrer Segi.
Zubieta
A las 10.30. Enrique Abril. Rebote. Zubieta 1 contra Senpere.
