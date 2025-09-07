Resultados de los partidos de pelota

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:54

RESULTADOS

Lekeitio

Masters CaixaBank. Serie B. Semifinal. Agirre y Eskuza, 14; P. Etxeberria y Morgaetxeberria, 22. Primera. Altuna III y Eskiroz, 22; Jaka y Zabaleta, 9.

Zaratamo

Urrutikoetxea y Ugartemendia, 22; Larrazabal y Salaverri II, 19.

Galarreta de Hernani

Remonte. Oriamendi txapelketa. Aiestaran VII y Martirena, 1; Jabalera y Eskudero, 2 (15-10, 6-15 y 1-8). Individual. Barrenetxea VI, 30; Azpiroz, 24. Goikoetxea V y Juanenea, 0; Aldabe y Zubiri, 2 (12-15 y 9-15).

Pau

Cesta. Pau Cup. Final. Erkiaga y Lekerika, 1; Olharan y Manci, 2 (7-15, 15-14 y 2-5).

Artajona

Remonte. Torneo Comunidad Foral de Navarra. Zeberio II y Ion, 23; Uterga y Agirrezabala, 35.

Igoa

A las 12. Alevines. Alsua y Arza contra Irazu y Almandoz. Seniors. Iriarte y Murillo contra Errazkin y Labaka.

Gartzaron

Alevines. Cruz y Arruabarrena, 14; Juaristi y Mendizabal, 18. Aginaga y Zabaleta, 6; Arratibel y Aldasoro, 18. Infantiles. Ibarbia y Makatzaga, 5; Merino y J.Goñi, 18. Cadetes. Leitza y Santesteban, 0; Makatzaga e Izagirre, 18. Juveniles. Nazabal y Artetxe, 22; Zearra y Arakistain, 7. Del Campo y Arriolabengoa, 22; Artetxe y Ruiz de Urbina, 21.

Latasa

Campeonato de Gartzaron. Juveniles. Rekalde y Okiñena, 22; Arregi y Castro, 15. Perurena y Etxeberria, 22; Gómez y Goñi, 17. Senior. Astiz y Garatea, 22; Baleztena y Torrecillas, 4.

Igoa

Campeonato de Gartzaron. Alevines. Alsua y Arza, 18; Irazu y Almandoz, 5. Senors. Iriarte y Murillo, 22; Errazkin y Labaka, 9.

HOY PROFESIONALES

Legutio

A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Semifinal. Darío y Eskiroz contra Zubizarreta IIII y Bikuña. Primera. Zabala y Mariezkurrena II contra Larrazabal y Rezusta.

Cizur Menor

A las 12. Senar y Ugartemendia contra De la Fuente y Aldabe.

Belorado

A las 6. Cuatro y medio. Bakaikoa contra Alberdi II. Urrutikoetxea y Albisu contra Jaka e Iztueta.

Alsasua

A las 5. Remonte. Torneo Comunidad Foral de Navarra. Uterga y Agirrezabala contra Matxin y Barricart.

HOY AFICIONADOS

Gartzaron

A las 10. Alevines. Bengoetxea y Lazkoz contra Elizegi y Zabaleta. Infantiles. Iñarrea y Agesta contra Eizagirre y Labaka. Arteaga y Gonzalez contra J. Zestau y Korta. Cadetes. Otaegi y Oses contra I. Arsuaga y Bengoetxea. Juveniles. Ramirez y Lacalle contra Alberdi y Alberdi. Bidan y Teletxea contra Olaizola y Alkantara.

Zarautz-Aritzbatalde

A las 5.30. Semifinales. Juvenil. Bidezabal y Arretxe contra Baleztena y Errasti. Promesas. Nazabal y Elorz contra Ramirez y Okiñena.

Oiartzun

A l as 10.30. Enrqiue Abril. Rebote. Txost contra Zaharrer Segi.

Zubieta

A las 10.30. Enrique Abril. Rebote. Zubieta 1 contra Senpere.

